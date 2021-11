Die Pirmasenser müssen auch in Corona-Zeiten nicht auf ihren Belznickelmarkt verzichten: gestern Abend eröffnete Kulturamtsleiter Rolf Schlicher das muntere vorweihnachtliche Treiben auf dem Unteren Schlossplatz.

Hunderte von Lichtern am riesigen Tannenbaum, stimmungsvoll geschmückte Stände und Buden sowie ein Karussell sorgen für wohltuende, entspannte Advent-Atmosphäre. Selbstverständlich gibt es wärmenden Glühwein, aber auch Lebkuchen, Mandeln und Crêpes verwöhnen Leib und Seele. Das in einen Adventskalender verwandelte Alte Rathaus komplettiert das idyllische Ambiente. Jeweils freitags und samstags werden Bands und Musiker die Besucher auf Weihnachten einstimmen.

„Der Belznickelmarkt findet mit so viel Sicherheit wie nötig und so viel Freiheit wie möglich statt“, betont Beigeordneter Denis Clauer. Die Traditionsveranstaltung unter freiem Himmel habe ein gutes Hygienekonzept, die Stände entzerrt und mit ausreichend Abstand um den Tannenbaum aufgebaut. Dennoch kämen Achtsamkeit und Rücksichtnahme diesmal eine ganz besondere Rolle zu.

Der Eingang befindet sich gegenüber des Alten Rathauses. Zutritt haben nur geimpfte, genesene oder getestete Besucher sowie Kinder bis zu 12 Jahren ohne Testnachweis. In Wartesituationen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, gilt die Maskenpflicht. Beim Einlass werden die Kontaktdaten erfasst – wahlweise via Luca-App oder zum Ausfüllen in Papierform. Hinweistafeln am Eingang informieren über die geltenden Regeln. Der Belznickelmarkt ist bis einschließlich 22. Dezember täglich ab 11 Uhr geöffnet.