Die Zeiten, da gefühlt alle Jungs Leon und die Mädchen Emma getauft wurden, scheinen in Pirmasens vorbei zu sein. Im vergangenen Jahr tauchten die beiden langjährigen Spitzenreiter in der standesamtlichen Statistik nicht mehr auf den oberen Plätzen auf. Die drei beliebtesten Jungennamen waren im vergangenen Jahr David, Henry und Liam, die alle drei gleich oft gewählt wurden. Letzterer soll eine irische Kurzform von William sein. Woher die Begeisterung der Eltern für Liam in Pirmasens herrührt, bleibt jedoch ein Rätsel. Bei den Mädchen war am meisten Ella gefragt, dicht gefolgt von Emilia und Lina sowie Marie. Im Jahr davor war Ella auch schon im Spitzenfeld zu finden. 2019 war aber Emma immer noch der am meisten vergebene Mädchenname, der auch in den Jahren davor sehr oft gewählt wurde. David, Henry und Liam hingegen sind ganz neu im Spitzenfeld der Pirmasenser Standesamtsstatistik aufgetaucht. 2019 waren Emil, Noah und natürlich Leon die Spitzenreiter.