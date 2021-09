In der Nacht auf Donnerstag bemerkte eine Streifenwagenbesatzung, dass in der Straße An der Priesterwiese in Pirmasens mehrere Cannabispflanzen auf einem Balkon stehen, die von einer Lampe aus dem Innern der Wohnung angestrahlt wurden. Dadurch waren die Umrisse der Pflanzen für die Beamten klar zu erkennen. Die Polizisten klingelten an der Wohnung, der Wohnungsinhaber öffnete und ließ die Beamten ein. Auf dem Balkon befanden sich nach Auskunft der Polizei elf Cannabispflanzen mit einer Höhe zwischen einem und 1,20 Metern. Die Pflanzen wurden sichergestellt, der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt.