Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen am 27. September 2019 am Robert-Schelp-Platz beschäftigte am Donnerstag das Amtsgericht Pirmasens. Wobei nicht klar wurde, warum das Zusammentreffen eskalierte.

An jenem Abend begegneten sich zufällig eine Gruppe Jugendlicher und eine Gruppe Frauen mittleren Alters am Robert-Schelp-Platz. Die heute 36-jährige Angeklagte unterhielt sich mit dem ihr bekannten