In der Partnerstadt Poissy tobt eine politische Schlammschlacht. Die Bürgermeisterin erstattete Strafanzeige gegen den Sohn ihres Konkurrenten. Der will die Wahl anfechten.

In der konstituierenden Sitzung des Stadtrates in Poissy hatte der frühere Bürgermeister und unterlegene Bewerber Karl Olive zwar angekündigt, konstruktiv für das Wohl der Stadt arbeiten zu wollen. Die gegenseitigen Angriffe und Beschuldigungen aus dem Wahlkampf gehen aber munter weiter. Schon in der Wahlnacht hatte der Sohn Olives die Wahlsiegerin Sandrine Berno Dos Santos beschimpft und ihr gedroht, dass sie noch sehen werde, was sie davon habe. Berno Dos Santos erstattete Strafanzeige wegen Beleidigung und Bedrohung, worüber sogar überregionale Medien wie die Zeitung „Le Figaro“ berichteten.

Hat Anzeige erstattet: Sandrine Berno dos Santos. Foto: Andreas Ganter

In der vergangenen Woche nun legte Karl Olive eine Beschwerde gegen das Wahlergebnis ein. Gegen ihn sei eine Schmutzkampagne gefahren worden, so sein Vorwurf. Es habe eine regelrechte Anti-Karl-Olive-Front gegeben. Mit Lügen und Gewalt sei sein Wahlkampf auf unzulässige Art behindert worden. Während er im ersten Wahlgang noch weit vor Berno Dos Santos gelegen habe, seien anschließend Verleumdungen von einer Beigeordneten in die Welt gesetzt worden und mit Aufklebern in der Stadt Stimmung gegen ihn gemacht worden, so die Vorwürfe Olives. Unter anderem sei ihm eine Reise nach Israel als muslimfeindlich ausgelegt worden.

Wegen Termin mit Präsident Unfall gebaut

Im ersten Wahlgang hatte Olive 43 Prozent der Stimmen erreicht und Berno Dos Santos 32 Prozent. Der aussichtsreichste Kandidat der Linken, Mathieu Paranthoën, war auf 9,56 Prozent gekommen, womit er die Zehn-Prozent-Hürde für den zweiten Wahlgang und damit für den Einzug in den Stadtrat verpasste. Das will Mathieu Paranthoën so nicht anerkennen. Der Linke-Kandidat legte ebenfalls Beschwerde gegen das Wahlergebnis ein und beantragte die Annulierung der Wahl. Es habe Unregelmäßigkeiten im Wahlkampf gegeben, argumentiert er und verweist auf eine seiner Meinung nach missbräuchliche Vermischung von Amt und Wahlkampf auf Seiten von Berno Dos Santos sowie eine unzulässig intensive Nutzung von Sozialen Medien durch Olive, der sich durch Bezahlung eine deutliche Dominanz in Sozialen Medien erkauft habe.

Verleumdet oder ein schlechter Verlierer? Der ehemalige Bürgermeister von Poissy, Karl Olive. Foto: Klaus Kadel-Magin

Einen ganz anderen Grund für den Wahlsieg von Berno Dos Santos vermutet die Zeitung „Le Figaro“. Just zwei Tage vor der Stichwahl wurde ein Verkehrsunfall aus dem Jahr 2021 vor einem Pariser Gericht verhandelt. Karl Olive und sein Chauffeur waren angeklagt, unzulässig mit Blaulicht über eine rote Ampel am Place de la Concorde gefahren zu sein. Dabei sei eine Lehrerin auf ihrem E-Tretroller gestürzt und habe sich einen Bruch des Knöchels zugezogen. Olive sei nach dem Unfall einfach ausgestiegen und weggegangen, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Vor Gericht verwies Olive auf einen wichtigen Termin mit Präsident Emmanuel Macron. Deshalb habe er den Chauffeur angewiesen, über die rote Ampel zu fahren. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Geldstrafe von 3000 Euro für Macron und sechs Monate Gefängnis auf Bewährung für den Chauffeur. Die Verhandlung wird am 17. April fortgesetzt.