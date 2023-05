Die Sanierung des früheren Werksgeländes von Knecht und Haber in der Blümelstalstraße wird deutlich teurer als gedacht. Vor der Vermarktung der für Gewerbe interessanten Fläche am Güterbahnhof müssen neu entdeckte Altlasten beseitigt werden.

Der Stadtrat genehmigte am Montag die Verteuerung um 70.000 Euro auf 260.000 Euro für den dritten Bauabschnitt der so genannten Ordnungsmaßnahme. 2017 hatte die Stadt begonnen, das Gelände der früheren Holzhandlung zu sanieren, um es zu vermarkten. Ursprünglich wollte die freikirchliche Gemeinde „Lebensquelle“ dort ein Gemeindehaus errichten. Die „Lebensquelle“ fand jedoch in der von der katholischen Kirche aufgegebenen Christ-König-Kirche ein neues Domizil. Die Stadt startete dennoch die Sanierung und investierte 415.000 Euro in den Abriss und Bodenaustausch des Geländes. Das Land unterstützte das Projekt mit einem Zuschuss. Jetzt fehlen noch weitere Erdarbeiten sowie die Abfuhr und Entsorgung von Erdmassen, die mit Polyaromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belastet sein sollen. Außerdem seien Asbestbrocken gefunden worden, berichtete Bürgermeister Michael Maas im Stadtrat. Brandrückstände sorgten ebenfalls für weitere Kostensteigerungen. Den Hauptgrund für die Steigerung sieht Maas jedoch in dem rarer werdenden Deponieplatz für solche belasteten Erdmassen.

Knecht und Haber residierte bis 1997 auf dem Gelände und betrieb einen Großhandel mit Furnieren, Schnittholz, Hobelwaren sowie Profilbrettern. 2005 wurde der erste Teil des Geländes saniert und an die Deutsche Post verkauft, die dort ein Verteilzentrum errichtete. Das wurde schnell zu klein, weshalb die Post inzwischen am Klosterpfuhl ein neues Verteilzentrum baute. Das alte Zentrum steht zum Verkauf.