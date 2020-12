Manfred Zipp, Bäckermeister aus Pirmasens:

„Die Warnung, dass roher Teig ungesund ist, lässt sich leider nicht unter der Kategorie Ammenmärchen verbuchen, denn der Plätzchenteig kann dann zum Problem werden, sobald er sogenannte Backtriebmittel, wie Hefe oder Backpulver enthält. Diese lockern zwar den Teig, produzieren aber Kohlendioxid. Das Gas gelangt in den Magen-Darmtrakt und kann so zu Bauchschmerzen und Blähungen führen. Gefährlich sind aber auch Salmonellen und Kolibakterien. Salmonellen können in rohen Hühnereiern enthalten sein, die beim Backen verwendet werden, und schlimmen Brechdurchfall verursachen. Kolibakterien wiederum sind das wesentlich unbekanntere Risiko. Sie können im Mehl enthalten sein. Mehl wird aus Getreide hergestellt, das bei der Ernte keiner bakterientötenden Behandlung unterzogen wurde.“