Am Sonntag, 26. März 2023, wird in Pirmasens ein neuer Beirat für Migration und Integration gewählt. Fast 5 000 Frauen und Männer aus 116 Nationen können dann ihre Kreuzchen machen.

Die fünf größten Ausländergruppen in der Stadt bilden Syrer, Ukrainer, Rumänen, Bulgaren und Türken. Die Wahl erfolgt im Weg der Briefwahl. Gewählt werden neun Mitglieder. Wählbar sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Pirmasens, wenn sie am 26. März 2023 das 16. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von einem eventuellen Migrationshintergrund. Wer für die Wahl kandidieren möchte, kann noch bis zum 6. Februar, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung einen Wahlvorschlag einreichen. Formulare hierfür sind beim Ordnungsamt in der Adam-Müller-Straße 69 erhältlich.

Die Stadtverwaltung führt außerdem am Dienstag, 17. Januar, ab 18 Uhr, im Rathaus eine Informationsveranstaltung zur Beiratswahl durch. Personen, die die Arbeit des Beirates unterstützen wollen oder an einer Kandidatur interessiert sind, erhalten dort weitere Hinweise zu Aufgaben und Arbeitsweise des Beirats sowie zum Verfahren für die Einreichung von Wahlvorschlägen.

Vertretung gegenüber den politischen Organen

Aufgabe des Beirates für Migration und Integration ist die Förderung und Sicherung des gleichberechtigten Zusammenlebens der in der Stadt wohnenden Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen sowie die Weiterentwicklung des kommunalen Integrationsprozesses. Im Beirat für Migration und Integration werden die Belange der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund sowie Fragen der kommunalen Integrationspolitik erörtert und gegenüber den Organen der Stadt vertreten.