Am Sonntag, 26. März, wird in Pirmasens ein neuer Beirat für Migration und Integration gewählt. Knapp 5000 Frauen und Männer aus 116 Nationen können dann ihr Kreuzchen per Briefwahl machen. 14 Kandidaten bewerben sich um die neun Mandate. Oberbürgermeister Markus Zwick ruft die Wahlberechtigten dazu auf, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.

Wahlberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Diese Personengruppe wird ohne weiteres Zutun ins Wählerverzeichnis eingetragen und bekommt automatisch ihre Wahlunterlagen übersandt. Die ausgefüllten Wahlunterlagen müssen bis spätestens 26. März, 18 Uhr, an die Stadtverwaltung Pirmasens zurückgegeben werden. Darüber hinaus dürfen auch Einwohner an der Wahl teilnehmen, die die deutsche Staatsangehörigkeit als Spätaussiedler erhalten haben oder eingebürgert worden sind. Wählen dürfen auch Personen, die durch Geburt im Inland als Kind ausländischer Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben. Weil die genannten Merkmale im Melderegister nicht gespeichert sind, muss dieser Personenkreis allerdings die Eintragung ins Wählerverzeichnis erst beantragen. Die Frist dafür endet am Freitag, 17. Februar, um 12 Uhr.

Syrer stellen die größte Fraktion

Syrer stellen die größte Fraktion im Kreis der Kandidaten (4), gefolgt von Deutschen (2) und jeweils einem Kandidat aus dem Irak, Iran, Ägypten, Ukraine und Italien. Ein Kandidat ist deutsch-marokkanischer Abstammung, ein weiterer Deutsch-Grieche und einer rumänisch-moldauischer Herkunft.

Aufgabe des neunköpfigen Gremiums wird die Förderung und Sicherung des gleichberechtigen Zusammenlebens der in Pirmasens wohnenden Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen, Religionen sowie die Weiterentwicklung des kommunalen Integrationsprozesses sein. Im Beirat für Migration und Integration werden die Belange der Einwohner mit Migrationshintergrund sowie Fragen der kommunalen Integrationspolitik erörtert und gegenüber den Organen der Stadt vertreten.