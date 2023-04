Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er will sich nicht auf ein Genre festlegen lassen: „Warum soll ich nur einen Stil machen, wenn ich auch noch andere machen kann?“, sagt der junge Tenor Ale Martin aus Argentinien, der mit seiner Frau in Heltersberg lebt. Ende Januar gab Ale Martin im Irish Pub sein Debüt in Pirmasens. Am Donnerstag, 13. August, wird er nun beim Musiksommer im Neufferpark erneut hier auftreten.

Ale Martin ist 1989 in der zentralargentinischen Provinz Cordoba geboren. Als er zehn Jahre alt war, ist seine Familie nach Calamarca im Norden des Landes umgezogen. „Cordoba ist in gewissem Sinn