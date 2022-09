Die Polizei hat in Pirmasens einen Drogenhändler auffliegen lassen. Wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken und die Polizei Pirmasens am Freitag informierten, gelang der Erfolg am vergangenen Samstag. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss statteten die Beamten einem 31-Jährigen am östlichen Stadtrand von Pirmasens einen Besuch ab. In der Wohnung trafen sie nicht nur den 31-Jährigen an, sondern auch die 35-jährige Lebensgefährtin und fünf weitere Personen, die um den Küchentisch saßen. Laut Polizei war das Septett gerade dabei, unterschiedliche Arten von Betäubungsmitteln verkaufsfertig in Tütchen abzupacken. Die Polizei beschlagnahmte ein halbes Kilo Amphetamin, ein halbes Pfund Cannabisprodukte sowie 14 szenetypische Tabletten. Der 31-Jährige und seine 35-jährige Lebensgefährtin sitzen jetzt in Untersuchungshaft.