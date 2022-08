Am Samstagmorgen um 6.50 Uhr wurde die Pirmasenser Polizei über die Rettungsleitstelle von einem Brandalarm in der Brunnengasse informiert. Vor Ort konnte aber Entwarnung gegeben werden. Der Rauchmelder war durch angebrannte Schnitzel ausgelöst worden. Der Bewohner der Wohnung hatte am Morgen seine Schnitzel in die heiße Pfanne gegeben, war dann aber eingeschlafen.