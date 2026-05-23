Beim Pfingstquack am Montag gibt es in Schmalenberg auch einen privaten Flohmarkt: Alice Feik, die seit 30 Jahren Flohmarktschätze sammelt, öffnet Hof und Garage.

Das Flohmarktfieber hat Alice Feik seit mehr als drei Jahrzehnten nicht mehr losgelassen. An Pfingstmontag zum Quackfest öffnet die 68-Jährige in der Waldstraße in Schmalenberg Garage, Hof und ihr Gartenhaus Villa Sorgefrei, um bei einem privaten Flohmarkt einen Teil ihres Schatzes zu verkaufen.

Schon vor Jahren zeigte ein Fernsehteam Interesse an dem, was sich im Haus der Schmalenbergerin angesammelt hat. Noch immer ist sie gerne auf Flohmärkten unterwegs. Zuletzt hat sie in Pirmasens ihre „300. Mokkatasse gekauft“, verrät sie lachend. Seit sie Anfang der 1990er-Jahre das Flohmarktfieber erfasst hat, führt sie akribisch Buch über ihre Einkäufe. All diese – sofern sie nicht wieder auf einem Flohmarkt verkauft wurden – füllen Schränke, Tische und ganze Zimmer in Feiks Haus.

„Sogar em Babbe sei Schlappe“: Wie alles begann

„Leider kann ich nicht mehr auf Flohmärkte gehen, um etwas zu verkaufen“, bedauert sie. Denn ihr Mann erkrankte im Jahr 2024 und starb ein Jahr später. „Flohmärkte zu besuchen, das war unser gemeinsames Ding“, erzählt die 68-Jährige. Sie hat viele schöne Erinnerungen. Auf die Idee, mal auf einen Flohmarkt zu gehen, um etwas zu verkaufen, brachte sie eine Freundin bei der Schmalenberger Kerwe. Sie erzählte, dass sie tags zuvor auf einem Flohmarkt gewesen sei und alles Mögliche verkauft habe. „Sogar em Bappe sei Schlappe“, habe sie damals gesagt. „Das habe ich nie vergessen“, sagt Feik lachend.

„Am Anfang haben wir gar nichts gewusst, einfach verkauft. Aber im Laufe der Zeit haben wir sehr viel dazugelernt, was die Waren anbelangt“, sagt sie. An bis zu zehn Wochenenden im Jahr sei das Ehepaar auf den Flohmarkt zum Verkaufen gefahren – und musste dafür zum Teil schon um 4 Uhr in der Frühe aufstehen. Kaffee und Frühstück wurde mitgenommen, außerdem waren Tapeziertische, Decken und viele Kisten mit Waren im Auto.

Mit leerem Koffer nach Berlin, mit vollem zurück

Die übrigen Wochenenden nutzten die Feiks, um Flohmärkte zu besuchen, zu schauen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen – und natürlich auch immer, um etwas mit nach Hause nach Schmalenberg zu nehmen. In der Pfalz, im angrenzenden Frankreich, in Baden-Württemberg waren die Feiks Stammgäste bei vielen Flohmärkten. Wenn sie verkauften, hatten sie ihren reservierten Stand.

Gerne reisten sie nach Berlin, mehr als 20 Mal waren sie in der Hauptstadt – und stöberten – und handelten – natürlich auch dort auf Flohmärkten. „Ich habe so Ecken von Berlin kennengelernt, in die kein Tourist kommt“, erzählt Feik. Das Warenangebot im Osten Deutschlands sei teilweise anders als im Westen und in Frankreich gewesen. Deshalb habe sie stets einen leeren Koffer mit nach Berlin genommen – der auf der Rückfahrt dann gefüllt war.

Zum damals gezahlten Preis

„Es war eine schöne Zeit.“ Feik erinnert sich gerne daran zurück. So manche Dinge, die auf dem Flohmarkt gefunden wurden, zogen im Hause Feik ein – einige für kurze Zeit, andere länger. Vieles ist noch da. „Weil wir lieber kauften als verkauften, hat sich natürlich vieles angesammelt“, sagt sie. Ohne ihren Mann, „ist es mir leider nicht mehr möglich, auf einen Flohmarkt zu gehen, um etwas verkaufen. Die Kisten sind zu schwer“, bedauert die 68-Jährige.

Von einigen Dingen, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, will sie sich nun trennen. Deshalb öffnet sie am Pfingstmontag in Schmalenberg ihren Hof, veranstaltet einen privaten Flohmarkt – unweit der Stelle, wo der Quack nach seinem Zug durch das Dorf demaskiert wird. Die Waren bietet sie zu dem Preis an, zu dem sie sie einst gekauft hat. „Die kenne ich natürlich“, sagt sie mit Blick auf das Buch, das sie über all die Jahre genau geführt hat. Sie wolle nichts verdienen, sondern ein bisschen Platz im Haus schaffen. Denn es sei altersbedingt immer schwerer, sich um all die Gegenstände zu kümmern.

Flohmarktflair mit einem Plausch

Alice Feik hofft, dass sich Menschen finden, denen die Gegenstände so viel Freude bereiten wie ihr und ihrem Mann. An schönen alten Sachen und an alten Möbeln hatten beide Freude. Wichtig sei ihnen gewesen, dass die Gegenstände eine Geschichte, eine Seele hatten. Bilder, Spielzeug, Weihnachtswaren aus dem Erzgebirge, Gegenstände aus Blech und Emaille, Geschirr und vieles mehr hatten es den Feiks angetan.

Mit der Aktion will sie sich auch ein bisschen von dem Flohmarktgeschehen nach Hause holen, an dem sie in all den Jahrzehnten so großen Spaß hatte. Das eine oder andere nette Gespräch „gehört einfach zum Flohmarktbesuch“, sagt sie. Und das werde es bestimmt am Pfingstmontag ab 10 Uhr in Schmalenberg in der Waldstraße 8 auch geben.

Info

Der Quack und die Quackbuben machen sich am Pfingstmontag ab 10 Uhr in Schmalenberg auf den Weg: Singend und tanzend geht vom Ober- ins Unterdorf, begleitet von Reitern auf Pferden und sicherlich wieder zahlreichen mitlaufenden Zuschauern. Bei der alten Tradition, die im Holzland noch gewahrt wird, wird der Quack schließlich demaskiert – in Schmalenberg in der Straße im Loch. Quacksträuße werden verkauft. Das Geld wird anschließend auf dem Schmalenberger Dorffest umgesetzt, das im historischen Ortskern zwischen Holzlandhalle, Kirche und Kindergarten gefeiert wird. Fassanstich ist in diesem Jahr im Hof Rutz.

