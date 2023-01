Zwischen 800 und 1000 Besucher strömten am Wochenende zum vorerst letzten Neujahrsflohmarkt in die Messehalle, für den sich das Pirmasenser Tierheim erneut mit dem Verein „Menschen für Tiere“ zusammengetan hatte.

Auch 2023 kommt der Erlös zu 100 Prozent den Sorgenkindern der beiden Tierschutzorganisationen zugute. Weil der über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Flohmarkt nach über 35 Jahren zum letzten Mal stattfand, war die Kauf- und Spendenbereitschaft der Besucher nach Angaben der Organisatoren besonders groß.

Sonntagmittag in der Messehalle 6 B: Die gebrauchten und gut erhaltenden Flohmarktartikel auf den Tischen werden von den Besuchern bestaunt und in große Einkaufskörbe, oft sogar in ausrangierte Einkaufswagen gepackt. Es gibt antike Möbel aus Haushaltsauflösungen, Vasen, Komplettsets an Geschirr, Gesellschaftsspiele, Reiseführer und Kochbücher aus Omas Zeiten, aber auch den ein oder anderen Klassiker der Weltliteratur. Wer nach Musik oder Elektronik Ausschau hält, wird ebenfalls schnell fündig. Zum Neujahrsflohmarkt gekommen sind unterschiedliche Menschen: Junge Familien schlendern mit ihren Kindern durch die große Halle und suchen etwas für ihren Nachwuchs, Senioren sitzen im eigens für den Flohmarkt aufgebauten Bistro und lassen sich ein Stück Kuchen schmecken und sowohl Alleinstehende als auch Pärchen wollen sich etwas Schönes aussuchen und damit noch Gutes tun.

Gravierte Steinkrüge und Osterdeko

Die 36 Jahre alte Nina Scheidhauer kommt schon seit Jahren zum alljährlichen Flohmarkt der Tierschützer und ist jedes Mal aufs Neue begeistert. „Ich finde hier viele nützliche Dinge, für die ich nicht viel Geld ausgeben muss. Dass ich als tierlieber Mensch damit noch einen guten Zweck unterstütze, finde ich einfach klasse“, sagt sie. Gefunden hat sie am Sonntag Geschirr und Dekoartikel fürs anstehende Osterfest. „Natürlich werde ich den Preis für das alles aufrunden und damit noch eine kleine Spende für die Tiere entrichten. Schade, dass es den Flohmarkt in dieser Form nun nicht mehr geben wird“, so Scheidhauer.

Bereits im Dezember zum Weihnachtsflohmarkt hat Kerstin Topin den Weg in die Messehalle gefunden. Nun ist sie wieder gekommen, obwohl sie eigentlich gar nichts braucht, wie sie sagt. „Ich schlendere gerne durch die Halle und schaue, was es gibt. Dann ist es wie immer: Ein paar Artikel kaufe ich dann doch und freue mich darüber“, sagt sie. Einen Steinkrug mit einem eingravierten Namen hat sie bereits in der Hand, ein Geschenk soll er sein für jemanden aus dem Bekanntenkreis, der genau so heißt. Mit ihrem Sohn und ihrer Mutter ist Michaela Peter wie jedes Jahr gekommen. Dieses Mal sucht sie Wandteller mit Pirmasenser Motiven und etwas für ihre Tiere zuhause. „Dass es der letzte Flohmarkt dieser Art ist, stimmt mich schon etwas traurig. Aber es ist verständlich, dass die Macher aufgrund ihres Alters nun ans Aufhören denken. Schade nur, dass sich niemand Junges gefunden hat, der diese gute Arbeit fortführen möchte“, findet Peter.

Viele legen noch Spenden drauf

Waltraud Prokopeck und Gisela Laux, beide leidenschaftliche Tierschützerinnen und Flohmarkt-Macherinnen der ersten Stunde, unterhalten sich angeregt mit den Besuchern, packen Gläser in Zeitungspapier und freuen sich über den guten Zuspruch ihrer Veranstaltung. „Am Samstag war hier in der Messehalle die Hölle los. Wir haben sehr viel verkauft, vor allem Elektronik und Geschirr und wir freuen uns, dass auch der Sonntag so gut läuft und auch unser Bistro so gut angenommen wird“, so Prokopeck, die vor über 35 Jahren den Flohmarkt der Tierschützer ins Leben gerufen und über die Jahre groß gemacht hat. Zwischen 800 und 1000 Besucher hat sie am Wochenende gezählt, viele von ihnen hätten zu ihrem Einkauf extra noch einige Euro an Spenden oben draufgelegt. „Wir verabschieden uns mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Unser Flohmarkt war zwar immer mit immenser Arbeit verbunden, aber er hat uns immer Spaß gemacht“, sagt Gisela Laux, die wie Prokopeck aus Altersgründen mit dem beliebten Markt aufhört.