Am Donnerstag um 16.30 Uhr kam es an der Dahner Felsengruppe Braut und Bräutigam zu einem Unfall. Zwei erfahrene Kletterer wollten den Felsen besteigen, als sich nach ersten Ermittlungen der Polizei ein Sicherungshaken löste und einer der beiden Männer zwei bis drei Meter in die Tiefe fiel, ehe das Sicherungsseil griff. Der Mann zog sich mehrere Verletzungen zu, die aber nicht lebensbedrohlich waren. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Zur Landung und zum Start des Rettungshubschraubers musste die Hasenbergstraße kurzfristig gesperrt werden. Die Feuerwehr Dahn mit drei Fahrzeugen, ein Rettungs- und ein Notarztwagen waren am Einsatz beteiligt.