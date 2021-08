Zwei weitere und damit insgesamt fünf Achtelfinal-Partien im Fußball-Kreispokal sind am Dienstag wegen akuter Corona-Fälle oder Verdachtsfälle abgesetzt worden.

Laut Kreispokal-Spielleiter Alexander Beuerle kamen noch die für Mittwoch geplanten Spiele SC Weselberg II gegen TuS Winzeln und SC Stambach gegen SC Busenberg hinzu. Die Winzler pausieren nach Beuerles Informationen, weil sie am vergangenen Wochenende in der B-Klasse Ost gegen den TuS Leimen gespielt hatten, bei dem ein positiver Corona-Fall zu verzeichnen sei. Busenberg war zuletzt in der B-Klasse Ost gegen den TuS Erfweiler im Einsatz, bei dem es einen Verdachtsfall gebe. Außerdem wurde in der C-Klasse West aus Corona-Gründen die für Sonntag vorgesehene Partie TSG Mittelbach-Hengstbach - FC Kleinsteinhausen abgesagt.

FCR-Spieler in Quarantäne

Prächtig lief die Saison bisher beim FC Rodalben. Sieg an Sieg reihte sich sowohl in der B-Klasse Ost, Gruppe B (optimale zwölf Punkte und 21:1 Tore aus vier Partien), als auch im Kreispokal. Dann das: Vergangenen Freitag wurde ein FCR-Spieler positiv getestet, das Spitzenspiel gegen den Tabellendritten SG Heltersberg/Geiselberg fiel ebenso aus wie das Kreispokalspiel am Mittwoch gegen den TSC Zweibrücken II. „Ich weiß nicht wirklich, wie es weitergeht. Unser Spieler hat keine Symptome. So einen Fall darf man aber auch nicht verheimlichen. Der Spieler muss für zehn Tage in Quarantäne“, sagt FCR-Vorsitzender Timm Brödel.

„Maskenpflicht beachtet“

Das Training sei vorerst ausgesetzt worden, denn einige Mannschaftsmitglieder hatten während einer Übungseinheit Kontakt mit dem infizierten, in Kaiserslautern wohnenden Spieler. Brödel: „Wir halten uns in der Kabine an die Coronaregeln. Es hat jeder die Maskenpflicht beachtet.“ Die Spieler hätten sich umgehend testen lassen.

Warten auf Testergebnisse

„Ich bin schon erschrocken von der Situation“, erzählt der FCR-Vorsitzende. Er sei froh, dass genau an diesem einen folgenreichen Training mal ein paar FCR-Kicker weniger als sonst im Training waren: „Normalerweise haben wir 13, 14 Spieler im Training, aber an dem Abend waren es zum Glück nur neun“. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Schultz pausiere vorläufig mit Training und Spielen, „bis wir wissen, wie es weitergeht und wir die Testergebnisse haben“. Das nächste B-Klasse-Spiel gegen den TuS Leimen war am Mittwoch noch für kommenden Sonntag, 15 Uhr, angesetzt.

Falls gespielt wird, merkt Brödel zur Partie an: „Das ist ein Derby. Wir haben uns gegen Leimen immer schwergetan. Ich bin immer froh, wenn das Spiel vorbei ist und wir irgendwie gewonnen haben.“ Es sei zu befürchten, dass Leimen einige seiner immer noch starken AH-Spieler aufbietet.

DAS PROGRAMM

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West: Gruppe A: TuS Rimschweiler - TSC Zweibrücken II, SV Hornbach - SV Bottenbach, TuS Wattweiler - TV Althornbach, SC Stambach - SV Palatia Contwig II (alle Sonntag, 15 Uhr); Gruppe B: SG Harsberg-Schauerberg - FK Petersberg II, SV RW Höhmühlbach - SC Weselberg II, SSV Höheinöd - SV Hermersberg II (alle Sonntag, 15 Uhr)

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost: Gruppe A: Sportfreunde Bundenthal II - FC Ruppertsweiler (Samstag, 14.45 Uhr), SV Trulben - SV Hinterweidenthal II (Samstag, 17 Uhr), FC Dahn - SC Busenberg, TuS Erfweiler - SV Erlenbrunn (Sonntag, 15 Uhr); Gruppe B: SV Gersbach - SG Heltersberg/Geiselberg, TuS/DJK Pirmasens - SpVgg Waldfischbach-Burgalben, FC Merzalben - TuS Winzeln, FC Rodalben - TuS Leimen (alle Sonntag, 15 Uhr)

B-Klasse Kaiserslautern Donnersberg Süd Mitte: SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil - SG Trippstadt/Schmalenberg II (Sonntag, 15 Uhr)

B-Klasse Südpfalz West: SG Völkersweiler/Silz/Waldhambach - ASV Lug/Schwanheim (Samstag, 16 Uhr, in Völkersweiler)

C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken, Gruppe A (West): SV Battweiler II - SG Knopp/Wiesbach II (Samstag, 16 Uhr), SV Martinshöhe II - TuS Maßweiler II (Sonntag, 11 Uhr), SV Großsteinhausen - SVN Zweibrücken II, FC Höheischweiler - SC Winterbach (alle Sonntag, 15 Uhr)

C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken, Gruppe B (Ost): SV Lemberg II - SG Kröppen/Vinningen, SG ASV Glashütte/SG Eppenbrunn - SG Bruchweiler (beide Sonntag, 13 Uhr), SG Pirmasens - SV Trulben II, TuS Rumbach - SpVgg Ludwigswinkel (Sonntag, 15 Uhr)

C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken, Gruppe C (Mitte): FC Höheischweiler - FV Münchweiler II (Samstag, 16 Uhr), SG Clausen/Donsieders II - SV RW Pirmasens (Samstag, 16.30 Uhr), TuS Winzeln II - SG Pirmasens II, FC Hengsberg - SV Rodalben (beide Sonntag, 15 Uhr), PSV Pirmasens - SG FC Höhfröschen/SG Thaleischweiler-Fröschen II (Sonntag, 16 Uhr)

C-Klasse Südpfalz West, Staffel West: SG Volkersweiler/Silz/Waldhambach II - ASV Lug/Schwanheim II, SG Albersweiler/Eußerthal - TSV Wilgartswiesen (beide Sonntag, 15 Uhr).