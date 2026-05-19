Einst zur Arbeitserleichterung für die Bauern gebaut, dienen Traktoren heute vielfach dem Freizeitvergnügen von Bastlern. In Saalstadt trafen sich viele von ihnen.

Nahezu 90 Traktoren und Schlepper konnten beim 17. Bulldog- und Oldtimertreffen am Wochenende in Saalstadt bestaunt werden. Viele glänzten liebevoll aufpoliert, wenige zeigten sich im Urzustand, teilweise als „Rostlauben“. Das Alter der meist stolzen Besitzer umfasst drei Generationen, wobei oft ganze Familien ihre Prachtstücke zum Treffen in die Sickingerhöhgemeinde begleiteten.

Teilnehmer kamen aus rund 30 Orten, aus der ganzen Pfalz und dem angrenzenden saarpfälzischen Raum. Sogar aus Speyer waren Oldtimerfreunde angereist. Aus umliegenden Orten in der Südwestpfalz waren wegen der Nähe natürlich besonders viele Teilnehmer gekommen, so aus Wallhalben, Knopp-Labach, Winterbach, Maßweiler, Weselberg und Höheinöd. Die Bulldogfreunde aus Donsieders sind nach eigener Aussage seit dem allerersten Treffen in Saalstadt mit von der Partie.

70 Jahre alter Halbdiesel

Der Senior der Schau 2026 ist 70 Jahre alt. Er hatte den kürzesten Anfahrtsweg. Er gehört zur umfangreichen Sammlung von Alfons Schnur, dem umtriebigen Organisator der Saalstadter Veranstaltung. Der 19-PS-Bulldog wurde schon 1955 von Heinrich Lanz in Mannheim gebaut und ist ein sogenannter Halbdiesel, welcher mit Benzin gestartet wird und dann mit Dieselkraftstoff weiterfährt.

Nur ein Jahr weniger unter den Reifen hat der Hanomag R19, den Familie Mastalerz aus Nanzdietschweiler zum Treffen gesteuert hat. Sie war 2009 als erste mit dem Wohnwagen in Saalstadt dabei – das praktizieren inzwischen eine Reihe von Teilnehmern. Auf einer großen Wiese am Ortsrand waren Campinganhänger aus den Landkreisen Bad Dürkheim, Kirchheimbolanden und Kusel zu sehen.

Ein ausgesprochener Blickfang unterhalb der Festhalle waren drei Porsche-Traktoren, Baujahr 1960/62, typisch in leuchtendem Rot. Die drei stammen aus der Sammlung von Thomas Hoffmann aus Käshofen. Er hat diese „Rotnasen“, welche nur bis 1963 produziert wurden, in seiner Werkstatt selbst restauriert und gewartet. Besitzer solcher begehrten Exemplare kamen aus ganz Deutschland zu dem Fachmann nach Käshofen, um ihre Sammelobjekte wieder auf Hochglanz bringen zu lassen.