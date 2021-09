Zu einem Unfall kam es am Sonntagnachmittag bei einem Überholvorgang auf der B10. Ein 34-jähriger Mazda-Fahrer, der von Hauenstein in Richtung Wilgartswiesen unterwegs war, wollte dort einen Mercedes überholen, als dieser unvermittelt auf die linke Spur zog. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 60-jährige Mercedes-Fahrer gab laut Polizei danach an, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.