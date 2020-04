Kulturdezernent und Beigeordneter Denis Clauer (CDU) sucht nach einer neuen Heimat für die Stadtbücherei. Die ist momentan noch in der Dankelsbachstraße untergebracht, leidet jedoch unter Platzmangel. Clauer sagte, dass zwar kurz- und mittelfristig wohl keine Lösung des Problems in Sicht sei, aber er suche nach Ersatz. Welche Bedingungen er an diese Räume habe, erklärte er ebenfalls. Laut Clauer sind zwischen 1500 und 2000 Quadratmeter notwendig, um die Pirmasenser Stadtbücherei modern unterzubringen. Außerdem müssten die Räume barrierefrei zugänglich und in der Innenstadt gelegen sein. Bislang habe er allerdings kein Angebot erhalten, das diese Kriterien erfülle, meinte Clauer gestern im Stadtrat.