Erst mit Verspätung hat eine Autofahrerin am Wochenende Kratzer an ihrem Auto entdeckt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die Frau am Freitag zwischen 21.30 und 22 Uhr ihren blauen BMW 216i Active Tourer auf dem Parkplatz des McDonalds in der Turnstraße geparkt. Über Nacht stellte sie ihr Auto in der Garage ab und bemerkte so erst am nächsten Morgen die Kratzer an dem rechten vorderen Kotflügel, der Beifahrertür, der hinteren Beifahrertür sowie der Stoßstange rechts. Dies könne nur am Vorabend in der halben Stunde auf dem McDonalds-Parkplatz geschehen sein, gab die Frau gegenüber der Polizei an. Die Schadenshöhe dürfte im Bereich von 3000 Euro liegen. Die Polizei bittet um Hinweise.