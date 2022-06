Stühlerücken bei der Wasgau AG: Ein Vorstandsmitglied scheidet überraschend aus.

Unter Juristen gibt es ein ähnliches Problem wie bei Medizinern: Viele scheuen, sich mit einer Kanzlei selbstständig zu machen. In Pirmasens gibt es jetzt eine Kanzlei, in der altbekannte Gesichter auf neue treffen.

Nach einer Schlägerei am Zweibrücker Behördenzentrum, bei der unter anderem eine abgebrochene Bierflasche eingesetzt wurde, hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage erhoben.

Am Pfingstsonntag darf man sich bei freiem Eintritt in Stephan Landwehrs prächtigem Gartenreich in Wallhalben umschauen. Dazu gibt’s sogar Kaffee und Kuchen.

Am Wochenende werden in Schweix bis zu 600 Teilnehmer beim ersten Feuerwehr-Marsch Rheinland-Pfalz erwartet. Drei Strecken für die Läufer und Wanderer über elf, 21 und 42 Kilometer werden angeboten.

Der Traum vom Gewerbepark Grünbühl ist jetzt endgültig geplatzt. Weil die Bundeswehr ihr Lager auf der Husterhöhe weiterhin benötigt, hat die Stadt Rodalben keinen Zugriff mehr auf das Gelände.

Im Dahner Kurpark ist ab Freitag einiges geboten. Da feiert das Pfingstfest mit Kirmes, Livemusik und mehr Premiere.

Unserer Kolumnistin Sigrid Sebald ist’s in der Sauna zu heiß und zu dampfig.