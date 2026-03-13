Die Richterin sieht kein klares Versäumnis beim Betrieb der Rutsche. Dennoch bleibt der Verein nicht völlig aus der Pflicht.

Vor Gericht hat eine Frau aus Lörrach nicht ihre Forderung gegen das Pirmasenser Dynamikum durchsetzen können. Die Frau hatte sich bei einem Unfall verletzt. Am Freitag hatte es vor der ersten Zivilkammer des Landgerichts Zweibrücken einen sogenannten Gütetermin gegeben. Ein Vergleich bleibt möglich – dabei könnten Warnhinweise am Einstieg der Rutsche entscheidend sein.

Für die Frau war ein Urlaubstag im Mitmachmuseum im August 2022 schmerzhaft geendet. „Wir hatten dort eine gute Zeit“, sagte sie am Freitag vor Gericht. Kurz vor Schließung rutschte sie mit ihrer damals zweijährigen Tochter auf dem Schoß. „Wir waren wahnsinnig schnell unterwegs“, schilderte sie. Sie habe vergeblich versucht zu bremsen, zunächst mit den Händen, dann mit den Füßen. Am Ende der Rutsche sei sie mit beiden Füßen aufgesetzt und nach vorn gestürzt. Der Aufprall mit dem Kopf auf den gefliesten Boden führte zu beschädigten Zähnen, einem geprellten Knie und einer aufgeplatzten Lippe.

Anwalt: Dynamikum hat Sicherungspflicht verletzt

Nach ihren Angaben dauerte die zahnärztliche Behandlung bis ins Jahr 2024 an, weitere Eingriffe seien möglich. Wegen der Einschränkungen sei sogar der geplante Hochzeitstermin geplatzt. Die Zahnarztrechnung über rund 2400 Euro will sie dem beklagten Dynamikum-Verein in Rechnung stellen. Zudem hält ihr Anwalt Daniel Imbach aus Freiburg ein Schmerzensgeld von 9000 Euro für angemessen. Er wirft dem Mitmachmuseum vor, die Verkehrssicherungspflicht beim Betrieb der Rutsche verletzt zu haben.

Der Dynamikum-Verein, vertreten durch Geschäftsführer Rolf Schlicher und Rechtsanwältin Bianca Grehl, weist die Vorwürfe zurück und verweist auf zwei Gutachten. Im Juni, also noch kurz vor dem Unfall, habe ein Sachverständiger die Rutschen geprüft und einen sehr guten technischen Zustand bescheinigt. Die Oberfläche sei durch intensive Nutzung sehr glatt, was auch der Klägervertreter anführe. Im Jahr 2025 seien die Rutschen erneut geprüft und zur Nutzung freigegeben worden.

Dynamikum: Rutschen wurden geprüft

Beide Gutachten prägten die Einschätzung von Richterin Sarah Eisenbarth. „Ich sehe derzeit keine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht“, sagte sie. Die Experten hätten den technischen Zustand bestätigt und die Rutschen trotz glatter Oberfläche freigegeben. Auch an der Größe der Fallschutzmatten am Fuß der Rutschen habe sie keine Zweifel.

Ganz aus der Verantwortung entlassen wollte die Richterin den Verein jedoch nicht. Grund ist das Piktogramm am Einstieg: Mit Strichmännchen wird gezeigt, was erlaubt ist. Eisenbarth äußerte Bedenken, ob für Besucher eindeutig erkennbar ist, dass nur eine Person rutschen darf – also nicht Mutter und Kind gemeinsam. „Das ist Ansichtssache“, eine andere Instanz könne dies anders bewerten.

Die Zivilkammer sieht den Ausgang des Verfahrens offen. „Das Risiko sehe ich auf beiden Seiten“, so Eisenbarth. Beide Parteien zeigten sich einem Vergleich gegenüber nicht abgeneigt. Auf die Frage, welchen Teil seiner Forderungen er aufrechterhalte, nannte Anwalt Imbach rund 40 Prozent der Gesamtsumme. Das hielt auch die Richterin für realistisch. Ein Schmerzensgeld von 9000 Euro ordnete sie „im oberen Bereich“ ein.

Die Rechtsvertreterin des Vereins kündigte an, das Sitzungsprotokoll abzuwarten und nach Rücksprache mit der Haftpflichtversicherung über eine gütliche Einigung zu entscheiden. „Es ist alles offen“, sagte Bianca Grehl.

Kommt kein Vergleich zustande, will die Richterin am Montag, 6. Mai, die Entscheidung verkünden. Dann müsste gegebenenfalls gutachterlich geklärt werden, ob die Geschwindigkeit durch das Mitnehmen des Kindes erhöht wurde und ob dies ursächlich für die Verletzungen war. Ebenso zu prüfen wäre die tägliche Reinigung der Rutschen gemäß den Vorgaben.

Während der Verhandlung wurde ein Urteil des Amtsgerichts Pirmasens in einem ähnlichen Fall bekannt. Auch dort waren die Verantwortlichen des Mitmachmuseums beklagt worden. Eine Frau hatte sich am Fuß der Rutsche an den Knien verletzt, weil der Mattenteppich ihrer Ansicht nach zu kurz gewesen sei. Ein Gutachten fand dafür keine Anhaltspunkte, die Klage wurde abgewiesen, bestätigte Geschäftsführer Schlicher. Derzeit sind die Rutschen im Dynamikum gesperrt.