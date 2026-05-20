Kommentar RHEINPFALZ Plus Artikel Bei Sport im Wald ist jetzt die Landesregierung gefragt

laufspass4

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Verkehrssicherungspflicht bei Sportveranstaltungen im Wald müssen schnell geändert werden.

Wenn nicht jetzt, wann dann, fragt sich der geneigte Beobachter. Wenn sich Vereine, Organisatoren, Forst und Politiker parteiübergreifend einig sind, dass die derzeitigen Regelungen zu aberwitzigen Auswirkungen führen, dann sollte das in Mainz auch so wahrgenommen werden. Stringenz ist gefragt bei den Entscheidungsträgern, damit aus der Vision, dass jeder selbst haftet beim Betreten des Waldes – unabhängig, ob es sich um eine organisierte oder eine nicht organisierte Veranstaltung handelt – Realität wird. Jetzt ist die Landesregierung gefragt.

Mehr rund um das Thema lesen Sie hier.

6132637_1_org_Pfaelzerwald_Newsletter_-_Contentbox_16_x_9

Kennen Sie schon unseren Pfälzerwald-Newsletter?

Wo gibt es neue Wanderwege? Siedelt sich wirklich ein Wolfsrudel im Pfälzerwald an? Welche Hütten haben zur Zeit offen? Jeden Donnerstag schreiben RHEINPFALZ-Autorinnen und -Autoren aus der gesamten Pfalz über Themen rund um den Pfälzerwald. Jedes Mal mit Ausflugstipp!

Alle Pfälzerwald-Themen Zum Newsletter anmelden
Alle Pfälzerwald-Themen Zum Newsletter anmelden

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x