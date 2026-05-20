Die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Verkehrssicherungspflicht bei Sportveranstaltungen im Wald müssen schnell geändert werden.

Wenn nicht jetzt, wann dann, fragt sich der geneigte Beobachter. Wenn sich Vereine, Organisatoren, Forst und Politiker parteiübergreifend einig sind, dass die derzeitigen Regelungen zu aberwitzigen Auswirkungen führen, dann sollte das in Mainz auch so wahrgenommen werden. Stringenz ist gefragt bei den Entscheidungsträgern, damit aus der Vision, dass jeder selbst haftet beim Betreten des Waldes – unabhängig, ob es sich um eine organisierte oder eine nicht organisierte Veranstaltung handelt – Realität wird. Jetzt ist die Landesregierung gefragt.

Mehr rund um das Thema lesen Sie hier.