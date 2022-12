Einen Hampelmann kennen die meisten von uns noch aus der Kinderzeit. So simpel das Spielzeug nach heutigen Maßstäben erscheint, so ist es doch gerade für kleinere Kinder immer wieder ein Vergnügen, wenn sie an der Schnur ziehen und Hampelmann oder Hampelfrau alle Glieder von sich streckt. Und weil wir alle ewig Kinder sind – zumindest die unserer Eltern – gibt es auch unsere Idole als Hampelfiguren, sei es Jennifer Lopez, Johnny Cash oder Manuel Neuer. Und selbst wer Wladimir Putin mal die Arme hochreißen lassen will, kann ihn als Hampelmann auf Flohmärkten finden.

24 Türchen gehen am Adventskalender auf, dann ist Weihnachten. Auch die RHEINPFALZ hat einen Adventskalender für Sie mit 24 kleinen, nicht alltäglichen und zuweilen kuriosen Geschenktipps.