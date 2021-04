Musikgeschichte(n): Michael „Blacky“ Schwartz aus Eppenbrunn gehört zu den versiertesten Bassisten der Südwestpfalz. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie war Schwartz in sechs Bands aktiv, darunter bei so bekannten Gruppen wie die Storytellers, Santana Coverband und Udos Lindenwerk. An seine musikalischen Anfänge erinnert sich Schwartz im Gespräch mit Peter Schneider.

Herr Schwartz, welches Ereignis in ihrer Jugend würden Sie als Initialzündung für Ihre später Laufbahn als Musiker bezeichnen?

Schon als Kind besaß ich eine Mundharmonika und eine Melodica und habe darauf nachgedudelt, was ich im Radio oder wo auch immer sonst aufgeschnappt habe. Aber richtig los ging es 1973, als ich zum Geburtstag eine Gitarre von meinen Eltern geschenkt bekam. Die war aus dem Musikhaus Binder, das schon lange nicht mehr existiert, aber die Gitarre habe ich heute noch. Da war auch ein kleines Heftchen dabei, in dem die Griffe für Wandergitarre beschrieben waren. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich jede freie Minute die Gitarre in der Hand und lernte die Akkorde und die Grifftechniken aus dem Heftchen. An den Wochenenden traf ich bald darauf fast regelmäßig einen meiner Onkel, eine Tante und einen älteren Cousin, die ebenfalls ein bisschen Lagerfeuergitarre spielten. Wir saßen oft bis spät abends in deren Wochenendhaus bei Kerzenlicht zusammen und haben geklampft und gesungen. Die Lieder reichten vom „Schwarzen Zigeuner“ bis zum „Rumba Ergo“. Wie man diese Titel wohl heute benennen würde? Keine Ahnung. Das Feuer in mir für die Musik war damals entfacht. Natürlich habe ich mir auch von anderen Gitarrenspielern immer was abgeguckt und so weiter dazu gelernt. Unterricht hatte ich nie.

Bereits 1975, also nur zwei Jahre nachdem Sie die erste Gitarre bekamen, hatten Sie Auftritte mit der Band Train, damals noch als Gitarrist. Welche Lieder haben Sie damals gespielt?

Train war für uns nicht einfach eine Band, es war unsere Lebensart. Wir waren eine Clique von Teenies, die sich fast täglich nach den Hausaufgaben traf und dabei auch musizierte. Anfangs waren es sechs Mädels, die sangen. Eine davon war auch die Mutter eines der Mädels und unsere Organisatorin, in deren Wohnzimmer die Treffen stattfanden. Zwei Jungs begleiteten sie auf den Gitarren. Die Titel waren ein breites Spektrum von stilistisch völlig unterschiedlichen Liedern – neben „Sloop John B“ wurden auch „Sailing“ von Rod Stewart und „We Will Rock You“ von Queen gespielt. Eins der Mädchen hat angefangen, den Bass zu übernehmen und später kam dann auch Schlagzeug dazu. Im damaligen Jugendsozialwerk Rodalben hatten wir unseren ersten bezahlten Gig. Der Bandleader von Wild Country, hier spielte ich einige Jahre später, hat uns die Gesangsanlage zur Verfügung gestellt, da wir anfangs keine eigene hatten. Später haben wir mit Train in der oberen Messehalle ein Musikfestival mit mehreren Pirmasenser Bands organisiert, mit riesiger P.A. und vielen Besuchern.

Und nur ein Jahr später spielten Sie als Bassist mit der Band Joy bundesweit. Wie kam es denn dazu?

Bei Joy sollte ich eigentlich als Gitarrist einsteigen, doch schon nach wenigen Proben wurde der damalige Bassist zur Bundeswehr eingezogen. Joy war die Band vom CVJM und spielte selbst komponierte und gecoverte Lieder mit christlichem Hintergrund. Die Gruppe hatte bereits einige Konzerte und mit Musik begleitete Gottesdienste geplant, also musste ich innerhalb weniger Wochen den Bass übernehmen, an dem ich bis heute hängen geblieben bin. Der am weitesten entfernte Gig war damals wohl in West-Berlin. Und in Wuppertal haben wir während unseres Konzertaufenthalts damals schon bei McDonalds den ersten Big Mac gegessen. In Pirmasens hatte man so etwas damals noch gar nicht gekannt.

Was haben Sie aus dieser Zeit für Ihre spätere Laufbahn als Musiker mitgenommen?

In den 70ern waren für mich in erster Linie die noch boomenden Tanzmusikveranstaltungen prägend, die ich zum Beispiel mit Lucky oder mit den Black Souls am Bass erleben durfte. Mit letzteren haben wir uns immer freitags im 14-tägigen Rhythmus mit den Hauensteiner „Cryin’ Strings“ in einem Lokal abgewechselt, wobei wir uns auch gelegentlich, sofern wir nicht anderweitig eingespannt waren, gegenseitig auf diesen Veranstaltungen besucht haben.

Ab 1992 haben Sie den inzwischen verstorbenen Tommy Smiley bei dessen Soloauftritten begleitet. Der US-Sänger war einst bei den legendären „Magic Platters“. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm?

Tommy war durch und durch Musiker und ein bisschen Perfektionist. Natürlich wollte er nicht nur auf die Magic Platters reduziert werden, sondern vor allem seine eigene Persönlichkeit in den Vordergrund stellen. Das war mitunter der Grund, warum in seinem eigenen Programm nicht nur Platters-Titel, die jedoch durchaus ein wichtiger Bestandteil der Show waren, sondern auch Coversongs von Tina Turner, Brian Adams oder Elton John zu finden waren. Er war halt einfach sehr vielseitig. Und er hat immer alles gegeben, weshalb er sich auch in einer dreiteiligen Show zwei Mal umziehen musste. Seine in Estland aufgenommene CD „You’re The One For Me“ durften wir später mit den Hit Cäts in Pirmasens-Winzeln live vorstellen. Leider ist Smiley viel zu früh an einem Herzstillstand verstorben, nämlich kurz vor seinem 60. Geburtstag während einer Mexiko-Tournee mit den Platters.

Sie sind aktuell von den Storytellers bis zu Udos Lindenwerk in mehreren Bands gleichzeitig aktiv. Haben Sie ein besonders gutes Zeit-Management oder hat Ihr Tag 36 Stunden?

Leider nicht, obwohl ich es mir manchmal wünschen würde. Fast jeder Musiker in den meisten meiner aktiven Bands hat zudem noch ein Projekt laufen. Von daher versuchen wir immer, mehrere Alternativen bei einer Anfrage zu bekommen, was meist auch möglich ist, und eine davon passt dann in der Regel auch. Ich persönlich handhabe das immer so, dass ich an einer bereits erteilten Zusage auch festhalte. Dann bin ich halt nicht mehr verfügbar – ich kann mich ja nicht teilen. Bei Proben kann es aber schon mal vorkommen, dass ich eine auslassen muss, wenn sie nicht unbedingt notwendig oder sehr wichtig ist. Momentan gibt es aber leider nur sehr zaghafte Anfragen, und nicht selten wurden auch diese Termine bereits mehrfach verschoben oder wieder abgesagt.

Zu Ihren aktuellen Formationen gehören The Storytellers, mit denen Sie in der Region bestens bekannt sind. Welche Konzerte sind Ihnen da besonders in Erinnerung? Bei den Storytellers war eins der beeindruckendsten Konzerte sicherlich der Rheinland-Pfalz Tag 2013 in Pirmasens. Wobei wir uns nicht nur auf großen Bühnen, wie die am Schlossplatz wohl fühlen, sondern durchaus auch auf sehr kleinen Bühnen, wie der im ehemaligen Killarney Irish Pub in Zweibrücken. Dort spielten wir trotz sehr beengter Verhältnisse bereits mehrmals in voller Besetzung. Die beiden für uns selbst eher weniger schönen Konzerte bleiben aber sicherlich auch lange in Erinnerung. Das war einmal das Konzert 2017 im Pirmasenser Strecktalpark, als uns Fred G. Schütz, einer der Bandgründer und der Frontmann, direkt vor dem Auftritt seine gesundheitliche Diagnose mitteilte und zum anderen das daraus resultierende offizielle Abschiedskonzert 2019 von ihm im Rahmen des Pirmasenser Musiksommers im Neufferpark.

Und wie ist das mit der Santana Coverband? Höhepunkte mit der Santana Coverband sind und waren immer wieder Konzerte mit Festival-Charakter, wie zum 25. Jahrestag von „Woodstock“ in der Festhalle in Zweibrücken 1994, die „Foyer Tribute Night“ im Staatstheater in Darmstadt 2012 oder die „Revival Night“ in Haren 2015 nahe der belgischen Grenze. Der besondere Reiz dabei ist der Fakt, dass die anderen Coverbands, die dort stets involviert sind, zumeist auf sehr hohem Niveau agieren. Ein weiteres Highlight ist es aber auch, einmal im Jahr im Erdgeschoss in Zweibrücken zu spielen, in dem vor fast 30 Jahren unser erstes Konzert als Santana Coverband stattfand. Leider ist dieses traditionelle Konzert im vergangenen Jahr ausgefallen, und ich fürchte, dass diesjährig anvisierte Konzert könnte ebenfalls ins Wasser fallen.

Ihre dritte Band, mit der Sie in der Vor-Corona-Zeit viel unterwegs waren, ist Udos Lindenwerk. Was soll ich noch zu Udos Lindenwerk sagen? Das ist eigentlich schon an sich immer wieder ein Highlight, besonders wenn die Location die komplette Show zulässt.Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Musikszene ein?

Ich habe jetzt schon keine Hornhaut mehr auf den Fingern, und das wird eine Weile weh tun, wenn es wieder losgeht. Aber Spaß beiseite, ich fürchte, dass es noch sehr lange dauert, bis wir wieder Konzerte, so wie wir diese vor Corona kannten, genießen können. Ich hoffe, dass auch in diesem Jahr wenigstens das eine oder andere kleinere Konzert im Freien oder auch in größeren Räumlichkeiten mit entsprechenden Einschränkungen stattfinden kann. Nicht nur wir als Musiker leiden sehr darunter, sondern auch das Publikum sehnt sich danach, wie sich deutlich im letzten Jahr schon bei wenigen eingeschränkten Veranstaltungen gezeigt hat – ganz zu schweigen von den Einbußen durch Einschränkungen oder den kompletten Verlust der Veranstalter und der ganzen Peripherie, die an kulturellen Veranstaltungen dranhängt. Angefangen bei den Veranstaltungstechnikern über die Bühnenbauer bis zu den sogenannten Stagehands und unzähligen weiteren Leuten, die diesen Wirtschaftszweig sonst am Laufen halten und die man sonst als Besucher gar nicht wirklich sieht. So bleibt uns allen nur zu hoffen, dass sich diesbezüglich schnellstmöglich etwas tut, egal ob Impfungen oder Tests, bevor es für viele zu spät ist. Wir werden leider alle nicht jünger und können die verlorene Zeit auch nicht nachholen.

