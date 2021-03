Bei der Heinrich-Kimmle-Stiftung laufen am Dienstag die Impfungen gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 an. An vier Terminen in dieser und der kommenden Woche sollen rund 1200 Menschen mit Behinderung sowie Mitarbeiter geimpft werden. Es handele sich um Bewohner und Mitarbeiter der Wohnanlage Pirminius, um Beschäftigte und Mitarbeiter der acht Werkstätten der Stiftung in der Südwestpfalz, berichtet Vorstand Marco Dobrani. Etwa 80 Prozent der betreuten Menschen und der Belegschaft nähmen das Impfangebot wahr.

An den Standorten Pirmasens (9. März), Zweibrücken (12. März), Petersberg-Staffelhof (16. März) und der Werkstatt am Wasserturm (19. März) setzten Betriebsarzt Werner Reimann, Hausarzt Toni Persard und ein Sanitätsteam des DRK-Kreisverbands Südwestpfalz unter Leitung von Hans Prager im Schnitt 300 Spritzen am Tag. Das Ärzteteam des Zweibrückers Christoph Gensch übernimmt die Beratungsgespräche vor der Impfung. Die Zweitimpfungen seien für Ende Mai, Anfang Juni geplant.

Die Mitarbeiter der integrativen Kindertagesstätte St. Elisabeth und der Pirminiusschule konnten sich laut Dobrani über das Landesportal registrieren und haben ebenfalls in dieser Woche erste Termine in den regionalen Impfzentren.

Die Pirminiuswohnanlage in Pirmasens stand zeitweise unter Quarantäne, weil sich viele Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten. Eine Bewohnerin starb an den Folgen ihrer Corona-Infektion.