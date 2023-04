Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gastronomen in der Südwestpfalz schlagen Alarm. Bei einer Demo vorm Rathaus haben sie am Montag auf ihre Situation aufmerksam gemacht. OB Markus Zwick sicherte ihnen Unterstützung zu und kündigte an, dem Stadtrat eine Entlastung der Gastronomie vorzuschlagen. Die ist offenbar dringend nötig.

In normalen Zeiten steht Frank Neuheisel hinter der Theke im „Deutschen Haus“ in der Marsstraße im Winzler Viertel und bedient seine Kunden. Aber davon kann derzeit keine Rede sein.