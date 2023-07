Die drei Fahrbahneinengungen dürften nur der Anfang sein. Zu viele Straßen in Pirmasens wurden auto- aber nicht menschengerecht geplant.

Innerhalb kurzer Zeit hat die Stadtspitze an drei Stellen in der Stadt mit relativ wenig Aufwand eine deutliche Erhöhung der Verkehrssicherheit erreicht. Die Frage, wieso das nicht früher passiert ist, kann zwar gestellt werden, es ist aber erfreulich, dass überhaupt etwas passiert.

Hätte die Polizei am Banana-Building nur einmal pro Woche die 30 Stundenkilometer kontrolliert, eine Vielzahl an Pirmasensern hätten dort ihren Führerschein für lange Zeit verloren. Jeder wusste um die unmögliche Verkehrssituation vor dem Kindergarten. Insofern verwundert, dass es erst massive und öffentliche Elternbeschwerden brauchte, um dort zu handeln.

Bei den drei Einengungen in der Stadt wird es nicht bleiben können. An zu vielen Stellen in Pirmasens wird viel zu schnell gefahren und jetzt kann jeder sehen, dass es auch anders geht. Entsprechende Forderungen dürften nicht lange auf sich warten lassen. Die drei Provisorien sollten zügig in Grünstreifen mit Bäumen umgewandelt werden. Die Bordsteine können dann weiterwandern zum nächsten Konfliktpunkt.