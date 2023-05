Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Mittwoch, 27. Mai, ist in Rheinland-Pfalz nach der Verordnung der Landesregierung Sport im Innenbereich wieder möglich, jedoch nur unter strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Nach der zehnwöchigen Corona-Zwangspause nahmen unter anderem in der Halle der Turnerschaft Rodalben die Kegler des KV Rodalben und die TSR-Handballer in reduziertem Umfang wieder den Trainingsbetrieb auf.

Es dürfen nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende am Training teilnehmen. Ein Zeitplan für das Training soll erstellt werden. Es ist immer eine Anwesenheitsliste mit Datum, Name, Anschrift