Endlich soll sie wieder stattfinden: die Pirmasenser Kneipenkultour, bei der die Besucher einen Abend lang von Location zu Location ziehen und sich an jedem Ort an DJ- oder Livemusik erfreuen können. Nun hat der Veranstalter bekanntgegeben, dass die 2-G-plus-Regel gilt. Was bedeutet das?

Die Kneipenkultour geht nach einer Pause im Jahr 2020 zwar wieder über die Bühne, aber ein paar Einschränkungen gibt es trotzdem. 2G-plus bedeutet, dass es in erster Linie nur Karten für Geimpfte und Genesene gibt. Zusätzlich sollen am Veranstaltungstag, nämlich Samstag, 2. Oktober, von 19 bis 22 Uhr nur am Framas-Stadion eine begrenzte Anzahl an Tickets an nicht immunisierte Personen verkauft werden, kündigt der Veranstalter Jürgen Kölsch an. Diese Personen müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen.

Das Programm bei der Kneipenkultour besteht aus unterschiedlichen Musikrichtungen. Während im Il Toro und in der Habibi Shisha Bar DJs auflegen, gibt’s im Caramba karibische Musik von der Gruppe „Sauvage“. Schlagermusik erklingt in der Kneipe Zum Bitburger; „The Last Gunslingers“ treten in der 1875 Sports Bar auf: Sie präsentieren Country und Rockabilly. Insgesamt machen zehn Kneipen mit; neu dabei sind Lager 14 und Next Level.

Das Programm der Kneipenkultour startet um 21 Uhr, die Kneipen öffnen bereits ab 20 Uhr. Lager 14 und Quasimodo planen ab 0 Uhr jeweils eine After-Show-Party in Eigenregie. Es fahren drei Shuttlebusse; in zwei davon legen DJs auf. In den Bussen gilt die Maskenpflicht. Tickets für Geimpfte und Genesene gibt es im Vorverkauf in folgenden Locations: Kuchems Brauhaus, Caramba, Eddis Kellerei, Habibi Shisha-Bar, Il Toro und Next Level. Außerdem können Karten per Mail erworben werden: isabel@quasimodo-ps.de. Im Vorverkauf kosten die Karten zehn, an der Abendkasse zwölf Euro. Weitere Infos gibt es hier.

Bei Anruf Karten

Am Donnerstag, 23. September, gibt es die Möglichkeit, über die RHEINPFALZ-Redaktion in Pirmasens Karten für die achte Kneipenkultour am 2. Oktober zu gewinnen. Die Redaktion verlost fünfmal zwei Karten. Zwischen 12 und 12.15 Uhr gewinnen die ersten fünf Anrufer, die durchkommen, jeweils zwei Karten. Die Telefonnummer: 06331/800434. Die Gewinner müssen geimpft oder genesen sein. Die gewonnenen Tickets können am Veranstaltungstag zwischen 19 und 22 Uhr am Framas-Stadion abgeholt werden. Viel Glück!