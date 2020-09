Bei einem Ausweichmanöver hat die 72-jährige Fahrerin eines Wohnmobils am Montag gegen 15.20 Uhr in der Lemberger Bergstraße das Dach eines Wohnhauses gestreift. Die Frau war aus Richtung Burg kommend auf dem Weg zur Ortsmitte, als ihr laut Polizei in Höhe der Hausnummer 27 in einer unübersichtlichen Rechtskurve ein Auto teils auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Die 72-Jährige musste nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Dabei touchierte sie laut Polizei mit dem Wohnmobil das Dach des Wohnhauses. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Mercedes gehandelt haben, der von einer 60 bis 70 Jahre alten Frau mit blonden Haaren und Brille gesteuert wurde. Sie setzte die Fahrt in Richtung Burg fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Den Schaden schätzt die Polizei auf 9000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.