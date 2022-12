Wer hat sie nicht in dieser Jahreszeit: kalte Füße. Da hilft oft auch gutes Schuhwerk nichts, denn die Kälte geht durch und durch. Doch dem kann abgeholfen werden durch individuell zuschneidbare, beheizbare Schuheinlagen für Winterschuhe und Schneestiefel. Die Einlagen in die Schuhe legen, das kleine Batteriefach mit Manschetten um die Beine schnallen und wohlfühlen – so zumindest verspricht es die Werbung. Wie warm oder heiß es allerdings unter der Fußsohle wird, verrät die Werbung nicht – auch nicht, wie es um Schweißfüße bestellt ist.

Gesehen bei www.pearl.de

24 Türchen gehen am Adventskalender auf, dann ist Weihnachten. Auch die RHEINPFALZ hat einen Adventskalender für Sie mit 24 kleinen, nicht alltäglichen und zuweilen kuriosen Geschenktipps.