Mit „Begegnungen“ ist der Regio-Gottesdienst der protestantischen Kirchengemeinden der Initiative „PiP – Protestantisch in Pirmasens“ überschrieben. Die Paulus-, die Johannes-, die Luther- und die Matthäuskirchengemeinde sowie die Kirchengemeinde Gersbach-Winzeln, die Stadtmission und die Evangelisch-methodistische Gemeinde laden dazu für Donnerstag, 9. Mai – wenn sich Christi Himmelfahrt und Vatertag begegnen –, in den Pauluspark ein. Dies wird in einem Anspiel konkret gemacht. Los geht’s um 11 Uhr.

Die musikalische Mitgestaltung übernimmt der Posaunenchor Pirmasens. Für Kinder steht das Spielmobil der Protestantischen Jugendzentrale bereit. Im Anschluss an den Gottesdienst wird bei einem Mittagessen-Angebot sowie bei Kaffee und Kuchen zur Begegnung eingeladen. Der Pauluspark ist über die Maria-Theresien-Straße oder über die Arnulfstraße (gegenüber Tüv) zu erreichen. Bei Regen ist die Gemeinde in die Pauluskirche eingeladen.