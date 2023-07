Eine eskalierte Auseinandersetzung im Treppenhaus mit einer blutenden Schnittwunde am Hinterkopf des einen Kontrahenten beschäftigte am Montag das Pirmasenser Amtsgericht. Es gab verschiedene Versionen.

Mitte Januar waren sich der 56-jährige Angeklagte und ein 38-jähriger Hausbesucher im Treppenhaus eines Pirmasenser Mehrfamilienhauses begegnet. Der eine wollte hinauf, der andere hinunter. Offenbar wollte keiner den anderen vorbeilassen und so gab es eine Auseinandersetzung.

Der Angeklagte behauptet, der 38-Jährige habe ihn gestoßen und am Mantelkragen festgehalten, er habe auch gestoßen. Dadurch seien sie zusammen die Treppe hinuntergefallen. Der Jünger habe sich wahrscheinlich an Glasscherben verletzt, die noch auf dem Boden gelegen hätten, da kurz zuvor das Glas einer Tür zu Bruch gegangen sei.

Stich in den Kopf gespürt

Der 38-Jährige hingegen sagte, er habe sich auf der Treppe „durchdrücken wollen“, das sei aber nicht gegangen. Dann habe er einen Stich in den Kopf gespürt. Die Klinge in der Hand des Angeklagten habe er schon gesehen, als sie beide herumgeschrien hätten. Auf die Frage, warum er nicht zurückgegangen sei, als der andere ihn nicht durchgelassen habe, gab der 38-Jährige an, er habe „dem Angeklagten den Hals zugedrückt, damit der aufhört“. Der sei „extrem aggressiv gewesen“. Auf der Treppe habe er gelegen, weil ihm komisch geworden sei. „Ich hab’s generell mit den Nerven“, informierte er. Und „jetzt wird es mir wieder zu viel“, ließ er das Gericht wissen. Er stehe unter gesetzlicher Betreuung, weil er schnell überfordert sei.

Am Ende des Streits landeten beide Kontrahenten im Krankenhaus. Der 38-Jährige wegen seiner Verletzung, der 56-Jährige wegen Stimmungsschwankungen und auffälligen Verhaltens in der Psychiatrie. Die Polizei hatte bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille festgestellt. Auf der Dienststelle soll er geäußert haben, er habe „die Sache selbst in die Hand genommen, weil es in dem Haus öfter laut“ sei. Dazu sagte der Angeklagte vor Gericht, er habe sich falsch ausgedrückt – wegen mangelnder Deutschkenntnisse. Eine Zeugin bestätigte, dass auf dem Boden Glassplitter gelegen hätten. Die Polizei hatte aber keine festgestellt.

Das Gericht stellte das Verfahren mit Einverständnis aller Beteiligten vorläufig ein. Wenn der 56-Jährige 200 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege bezahlt hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Andernfalls gibt es eine neue Verhandlung.