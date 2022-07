Rund 40 so genannte 1871er aus ganz Deutschland demonstrierten am Samstag auf der B10-Brücke Rodalber Straße und am Schlossplatz für die Wiedereinführung der Verfassung von 1871 inklusive Kaiser als Staatsoberhaupt und regelmäßigen Volksabstimmungen.

Bei der Gruppe handelt es sich um eine Art Monarchisten, die sich selbst von Rechtsradikalen und Reichsbürgern abgrenzen, wie Heinrich Göttsche aus Bremen es formulierte, der am Samstag auf dem Schlossplatz für die Gruppe redete. Organisiert hatte das bundesweite Treffen die Südwestpfälzerin Elke Kraus, die seit Monaten jeden Sonntag von 10.30 bis 11 Uhr auf der B10-Brücke Rodalber Straße mit Gleichgesinnten Fahnen der „deutschen Stämme“ schwenkt als „stillen Protest“ für die Wiedereinführung der Verfassung von 1871. Die sonntäglichen Aktionen sollen weitergeführt werden, kündigte Kraus an.