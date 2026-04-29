Große Asphaltflächen in Pirmasens sollen begrünt und verkehrsberuhigt werden. An der Kreuzung Sengelsberg-/Beckenhofer Straße haben die Bürger bestimmt, was gemacht wird.

Die für ein Wohngebiet überdimensionierte Kreuzung soll mit fünf kleinen Grünanlagen ein angenehmeres Aussehen erhalten – im August soll es losgehen. Vorausgegangen war eine Bürgerversammlung, für die Gartenbauamtsleiter André Jankwitz drei Vorschläge erarbeitet hatte – alle fanden keine Zustimmung. Letztlich erarbeiteten die Anwohner einen eigenen Vorschlag, der nun umgesetzt werden soll, wie Oberbürgermeister Markus Zwick im Hauptausschuss berichtete. „Das war Demokratie pur. Da hat Politik richtig Spaß gemacht“, sagte Katja Faroß-Göller (CDU), die während der Sitzung anwesend war.

An der Kreuzung werde meist zu schnell gefahren. Es gebe öfter Unfälle, begründete Jankwitz die Umgestaltung. Außerdem sei eine Begrünung ratsam, um ein Aufheizen der Fläche im Sommer zu verhindern. Vorgesehen ist ein Kreisel in der Mitte, der mit drei Bäumen und Beeten bepflanzt werden soll. In der Beckenhofer Straße werden zudem zwei Querungshilfen entstehen – mit Bäumen und Beeten bepflanzte Mittelinseln.

In der Sengelsbergstraße wurde von den Anwohnern ebenfalls ein Beet gewünscht, um ein zu schnelles Einfahren der Autofahrer zu verhindern. Bei den Bäumen will Jankwitz Kiefern wie im angrenzenden Wald und Blühbäume pflanzen. Die Kosten bezifferte er auf 86.000 Euro. Die Maßnahme werde mit 90 Prozent aus dem Bundesprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ gefördert. Im Gegensatz zum Schillerplatz wird an der Beckenhofer Straße laut Jankwitz kein Provisorium, sondern eine Dauerlösung realisiert.