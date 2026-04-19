Zum ersten Mal seit sieben Jahren, wird auf dem Beckenhof Oktoberfest gefeiert. Für die sechs Abende sind schon alle Sitzplätze vergriffen. Restkarten gibt es ab Sommer.

2019 schallte zuletzt der traditionelle Ausruf „O“zapft is!“ über den Beckenhof. Seitdem war das Forsthaus mitten im Pfälzerwald weiterhin ein beliebtes Ausflugslokal, das beliebte Oktoberfest fiel allerdings in einen Dornröschenschlaf.

Im Februar verriet Tom Memmer der RHEINPFALZ, dass in diesem Jahr wieder in Dirndl und Lederhose zu Live-Musik gefeiert wird. Drei Festwochenenden ab dem 9. Oktober kündigte der Besitzer und Betreiber des Beckenhofs an.

326 Gäste pro Abend

Wie groß die Vorfreude der Pirmasenser und Südwestpfälzer ist, wird allein durch die Nachfrage deutlich. Seit Anfang April konnten Tische mit je acht Plätzen reserviert werden – inklusive Brezeln, Weißwürsten und Obazda. „Die sind schon alle weg“, sagt Memmer. Dadurch kann der Beckenhof-Chef pro Festabend mit mindestens 176 Besuchern rechnen – es werden eher 326.

Der Vorverkauf ist nämlich noch nicht beendet. Für jeden Abend wird es noch jeweils 150 Karten ohne Sitzplatzgarantie geben. „Die gibt es ab dem 1. Juli auf dem Beckenhof“, so Memmer, der sich sicher ist, dass auch diese Karten sehr schnell vergriffen sein werden.

Kleiner als früher

Früher feierten beim Oktoberfest auf dem Beckenhof stets Tausende pro Abend. Den nötigen Platz dafür bot ein großes Festzelt. Darauf verzichtet Memmer aber bewusst: „Der Aufwand ist zu groß, die Anforderungen an die Sicherheits- und Brandschutzkonzepte wurden von Jahr zu Jahr komplexer.“

Deshalb habe er sich gemeinsam mit seinem Betriebsleiter Martin Hartmann für eine Neuauflage in abgespeckter Form entschieden. So sei die Veranstaltung überschaubarer und konzentrierter, sind sich Hartmann und Memmer einig. „Das ist nach der langen Pause genau richtig“, ergänzt Hartmann.

Termine

9. und 10. Oktober (Band: Saustark), 11. Oktober Frühschoppen; 16. und 17. Oktober (Band: Gipfel Gaudi), 18. Oktober Frühschoppen; 23. und 24. Oktober (Band: Lederhosen Reloaded), 25. Oktober Frühschoppen. Karten ohne Sitzplatzgarantie gibt es ab 1. Juli für je zwölf Euro im Forsthaus Beckenhof.