Die vier Musiker der Show „Help! – A Beatles Tribute“ sind eine der aufregendsten Nachlassverwalter der Fab Four. Sie spielen am 4. März, 21 Uhr, im Pirmasenser Quasimodo.

Eigentlich war das Konzert für das Zweibrücker Terminal angekündigt, wegen dessen vorläufiger Schließung (Wasserschaden) seit Dezember findet die Show nun im Quasimodo in Pirmasens statt. Help! wurde vor 13 Jahren von dem in Slowenien ansässigen US-Musiker Ernie Mendillo gegründet. Zusammen mit den slowenischen Kollegen Alen Kovse als John Lennon, Ziga Stanonik (George Harrison), Anze Semrov (Ringo Starr) spielt Mendillo in der Rolle von Paul McCartney seit 2012 Tribute-Konzerte und das Repertoire umfasst mittlerweile mehr als 60 Beatles-Songs.

Help! hat die Musik der Beatles in 19 europäische Länder gebracht, darunter England, Frankreich sowie Deutschland. 2021 hat die Band sogar in Bahrain in Asien musiziert. Bislang absolvierte das Quartett rund 500 Konzerte, das heißt, die Band hat bereits auf Stadtfesten, in Theatern, in großen Clubs und Hallen, auf Firmenveranstaltungen und in Casinos gespielt.

Lupenreine Wiedergabe

Dabei überzeugt sie stets durch ihre lupenreine Wiedergabe von Songs aus der gesamten Schaffenszeit der Beatles. Dessen kann sich der Interessierte auch anhand zahlreicher Liveclips via YouTube vergewissern.

Einer der Höhepunkte war der Auftritt bei der internationalen Beatles-Woche 2015 in Liverpool, der Heimatstadt der Beatles, mit Auftritten im legendären Cavern Club. Dort spielten die Fab Four am 1. Februar 1961 erstmals, es folgten im Laufe der Jahre 291 weitere Shows.

Original Kostüme

Natürlich hat die Gruppe auch Klassiker wie „Hey Jude“, „Yesterday“, „She Loves You“, „Help!“, „I Want To Hold Your Hand“, „Let It Be“ und viele mehr auf dem Songzettel stehen. Die energiegeladene Show der Formation enthält nicht nur die Musik, sondern auch die Original-Kostüme und die gleichen Instrumente, die John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr einst spielten, um den Leuten das Gefühl zu geben, sie seien tatsächlich auf einem Beatles-Konzert.

Info

Karten bei quasimodo-ps.de/event/115, Telefon 06331/7251124und Abendkasse. Mehr zur Show: helpabeatlestribute.com.