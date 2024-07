Wo man sonst Beachvolleyball spielt, wird am Samstag, 3. August, im weichen Sand gerungen. Der Ringerverein AV 23 Pirmasens lädt zu einem „Beach-Event“ im Sportpark Husterhöhe in der Georgia Avenue ein.

Jeder und jede, der oder die sich einmal im Sand-Ringen probieren möchte und mindestens 18 Jahre alt ist, kann teilnehmen. Los geht’s um 10 Uhr mit Wiegen. Am Ende werden in den unterschiedlichen Gewichtsklassen die jeweiligen Pirmasenser Beachwrestling-Meister und -Meisterinnen gekürt.

„Unsere Mitglieder stehen mit Rat und Tat zur Seite“, erklärt Paul Ufelmann, der gemeinsam mit seinen Brüdern Alex und Daniel die Idee zu dieser Sommeraktion mit hohem Spaßfaktor hatte.

Die Startgebühr beträgt fünf Euro. Darin inbegriffen ist ein Teilnehmer-T-Shirt. Gerungen wird entweder in Badeshorts oder Radlerhosen. „Wir hoffen darauf, dass das Wetter mitspielt“, merkt Ufelmann an.

Schnupperkurse im Vorfeld

Gerungen wird eine Runde von drei Minuten. Ziel ist es, den Gegner auf den Boden zu bringen oder außerhalb der Kampffläche zu schieben. Dafür erhält ein Ringer Wertungspunkte. Der Kampf geht jedoch weiter und auch der Gegner hat die Möglichkeit, einen Wurf anzubringen. Einen Punkt gibt es, wenn ein Körperteil auf den Boden gebracht wird. Ausgenommen sind die Hände. Die Kampfrichter sind in der Bewertung geschult und achten akribisch auf die Einhaltung des Regelwerks.

Im Vorfeld hat der AV 23 Pirmasens schon zahlreiche Schnupperkurse veranstaltet. „Wir haben sechs Kurse auf dem Beachvolleyballfeld gemacht, das kam gut an“, berichtet Ufelmann. Auch ein „Schnuppern“ der MMA-Kämpfer in Kaiserslautern kam gut an. Etwa 30 Voranmeldungen von Kampfsportlern aus den Bereichen Judo, klassisches Ringen und Boxen liegen bereits vor. Ufelmann hofft, dass sich auch Ungeübte, also Teilnehmer melden, die bisher noch nie gerungen haben. Den Beach-Wrestling-Ring leihen die Pirmasenser vom Ringerverein aus Bruchsal.

Für das leibliche Wohl und ein Kinderunterhaltungsprogramm ist gesorgt. Das Kaiserslauterer „House of Resources“ unterstützt finanziell und hilft mit bei der Logistik. Am Ende des Tages erhält jeder Sieger einen Wanderpokal.