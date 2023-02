Der Box-Club Pirmasens hat einen Deutschen Meister als neuen Vorsitzenden und mit ihm an der Spitze einiges vor.

Bernd Schwab, Deutscher Meister im Schwergewicht (1985) und im Superschwergewicht (1986), zudem deutscher Mannschaftsmeister mit Bayer Leverkusen (1986), hat beim BCP den langjährigen Vorsitzender Peter Dully abgelöst. Der 69-jährige Dully lenkte den BC Pirmasens seit 2006 ununterbrochen als 1. Vorsitzender. Der pensionierte Polizeibeamte leitete auch jahrelang diverse Gruppen als lizenzierter Trainer, zuletzt die „Ü-40er“.

Neue Trainingsstätte

Der 64-jährige Wahl-Lemberger Schwab hat mehrere Ziele: Zunächst einmal will der dreimalige Polizei-Europameister(1983, 1984, 1987) in naher Zukunft für die Pirmasenser Boxer eine ausreichend große, täglich nutzbare Trainingsstätte finden, in der auch der clubeigene Boxring dauerhaft aufgestellt werden kann. Ferner plant Schwab, in Pirmasens alljährlich ein internationales Boxturnier zu veranstalten, das auch Faustkämpfer aus der Partnerstadt Poissy in die Südwestpfalz bringen soll.

Den komplett neuen Vorstand des 1932 gegründeten Box-Clubs bilden neben Schwab die drei Leimberger Waldemar Dollinger (2. Vorsitzender), Leo Groh (Kassenwart) und Volker Döring (Beisitzer) sowie die Pirmasenser Sven Petran (Schriftführer) und Martin Kohl (Beisitzer).