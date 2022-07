Ein halbes Jahr lang haben 13 Schüler der Berufsbildenden Schule Pirmasens gemeinsam mit Lehrer Otto Meier am Bau verschiedener Maschienen getüftelt. Vergangene Woche präsentierten sie ihre Ergebnisse.

Die Fräsmaschine will nicht gleich. BBS-Lehrer Otto Meier wirft einen prüfenden Blick auf den großen Apparat, der auf dem Tisch in einem Werkraum an der Berufsbildenden Schule steht. „Da muss der Z-Nullpunkt neu eingestellt werden“, sagt er dann. Das übernimmt Schüler Deven Weber am angeschlossenen Laptop. Die Korrektur zeigt Wirkung, die Maschine funktioniert und tut, worauf sie programmiert ist.

FCK-Legende auf Holz gefräst

Es ist eine sogenannte CNC-Fräse, die die Schüler im Berufsvorbereitungsjahr an der BBS entwickelt haben. CNC, das steht für computerized numerical control, also computergestützt. Eine an der Fräse festgeschraubte Glühkerze wird heiß und wird von der Maschine über ein Stück Holz geführt. So fräst sie eine Zeichnung darin ein. Später wird darauf das Konterfei von FCK-Legende Fritz Walter zu sehen sein. Die so entstandenen Holzfräsarbeiten fanden auch im Kollegium der BBS Anklag. Ein Lehrer, glühender FCK-Fan, kaufte eine Fritz Walter-Tafel für 20 Euro.

Auf ihren selbstentwickelten CNC Brandmalkolben sind sie besonders stolz in seinem Kurs, erzählt Lehrer Meier. Deven Weber sorgte für die Verkabelung und die Stromzufuhr, damit die Glühkerze auch richtig heiß wird. „Sehr interessiert“, sei der 15-Jährige gewesen, berichtet sein Lehrer bei der Vorstellung der verschiedenen Projekte seiner Schüler vor Vertretern der Stiftung „zukunftsfähige Südwestpfalz“, die das Startkapital für die Projekte beisteuerte. Zudem anwesend: Ausbilder der Firmen Framas und Polytools.

Steuerung nachgebaut

Sie könnten hier den einen oder anderen zukünftigen Azubi für ihre Betriebe gefunden haben. Zum Beispiel Justin Finkel. Immer, wenn es Präzisionarbeit gefordert war, war er gefragt. So zeichnete er etwa das Logo der Fernsehrserie „Sons of Anarchy“ nach, das in ein Computerprogramm übertragen und ebenfalls auf Holz gebrannt wurde. „Er ist handwerklich unheimlich begabt“, lobt Meier.

Geschick haben auch Alysha Nagel und Tamara Langut bewiesen. Sie bauten die elektronische Steuerung der selbstentwickelten CNC-Fräsmaschine nach. Viele Kabel mussten sortiert und verschraubt werden, sagt Nagel. Hin und wieder mussten sie auch selbst Dinge ausprobieren. „Aber es funktioniert. Man könnte jetzt hier den Laptop anklemmen“, fährt sie fort und deutet auf eine Platine in der Mitte der Steuerung.

Alternative zum Schraubstock

Etwas weiter hinten im Raum geht immer wieder ein Industriestaubsauger an. Saubergemacht wird hier aber nicht. Vielmehr präsentieren Nicolas Bauer und Samuel Eyrisch ihre entwickelte Vakuumspannplatte. „Sie dient als Befestigung für Werkstücke“, erläutert Bauer. Als Alternative zum klassischen Schraubstock biete sie mehr Platz zum Arbeiten. Sie funktioniert mit einem einfachen Industriesauger, der Unterdruck erzeugt. Durch 1200 Löcher, die die beiden Schüler selbst gebohrt haben, werden Objekte an die Platte angesaugt.