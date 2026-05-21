Eine mobile Lernwerkstatt macht Klimawandel greifbar. Die BBS Rodalben arbeitet vier Wochen lang an neun Stationen mit Praxis und Kreativität.

Die Berufsbildende Schule (BBS) Rodalben nutzt als erste Einrichtung ihrer Art in der Pfalz den „Klimawandelweg“ – eine mobile Lernwerkstatt des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen in Trippstadt. Vier Wochen lang steht das Angebot der Schule zur Verfügung. „Es geht darum, den Klimawandel zu verstehen und Zukunft mitzugestalten“, sagt Melanie Fischer-Krupp von der Forschungsanstalt.

Im Unterrichtsraum markieren Fahnen die Schwerpunkte: „Klimawandel in Vergangenheit & Zukunft“, „Kipppunkte und Extremwetter“, „Folgen für Wald, Gesundheit & Wirtschaft“, „CO 2 -Emissionen und Klimaschutz“ sowie „Vorsorgen und Schützen“. Auf Tischen liegen Informationsmaterialien und Handreichungen. Zum Auftakt arbeitet Daniela Hermann, Lehrerin für Fachpraxis, mit Schülerinnen und Schülern der Berufsfachschule 1, die den Sekundarabschluss 1 (Mittlere Reife) anstreben. Weitere Klassen aus Technik, Gesundheit und Pflege, Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung, Ernährung und Hauswirtschaft folgen. Auch die Erzieherklassen sind eingebunden.

Ein Wochenplan regelt die Raumbelegung

Jede Klasse setzt sich über vier Wochen hinweg in mehreren Unterrichtsstunden mit dem Thema auseinander. „Der Klimawandel ist in Rheinland-Pfalz längst spürbar geworden“, heißt es im begleitenden Flyer. Regionale Entwicklungen zeigten, „wie entscheidend Klimaanpassung vor Ort ist, um Natur, Gesundheit und Lebensqualität zu bewahren“.

An neun interaktiven Stationen arbeiten die Gruppen praktisch, entdecken Grundlagen, stellen Zusammenhänge her und entwickeln Perspektiven. Die Materialien sollen Denkprozesse anstoßen, Ergebnisse sichtbar machen und Konsequenzen ableiten helfen.

Im handlungsorientierten Unterricht sind Interviews, Rollenspiele – etwa zwischen Landwirt und Städteplaner – oder ein Hörspiel möglich. Auch Comics mit Sprechblasen, Plakate, Flyer und Videos sind vorgesehen. Am Ende erstellt jede Kleingruppe einen kreativen Beitrag, der in die Benotung einfließt.

Ziel ist es, Lösungsansätze zu finden

„Im besten Fall gelingt es, aus Betroffenheit im eigenständigen Prozess Lösungsansätze zu entwickeln oder gar Lösungswege zu finden“, hofft die Klassenlehrerin. An der BBS fällt das Thema auf fruchtbaren Boden: Ein Lehrerteam arbeitet seit Jahren am Modell der „ökologischen Schule“ und baut es stetig aus.

So entstand vor dem Schulgebäude ein Kräutergarten. Über alle Bildungsgänge hinweg wurden Hochbeete gebaut und mit Kräutern bepflanzt. Die Schule bietet Kräuterwanderungen an, erntet und trocknet Pfefferminze und bereitet Smoothies mit Brennnesseln zu. Schülerinnen und Schüler sammeln Äpfel von einer Streuobstwiese, die in der Küche verarbeitet werden. Zudem produzieren sie eigenen Honig und vermarkten ihn.

Das Prinzip der Verzahnung gilt auch hier: Auch das Berufsvorbereitungsjahr wirkt mit. In der Werkstatt schleifen Schülerinnen und Schüler Bretter, machen sie wetterfest und nutzen sie für Bänke auf dem Schulgelände. Metallbauer unterstützen die hauswirtschaftliche Abteilung, errichten ein Gartenhaus und installieren ein Bewässerungssystem, damit die Pflanzen gedeihen und die Sommerferien überstehen. Der „Klimawandelweg“ zeigt damit bereits Wirkung: Sein Anliegen ist im Schulalltag verankert.