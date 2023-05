Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An der größten Schule in Pirmasens und der Umgebung steht ein Wechsel an der Spitze an: Der Schulleiter der BBS Pirmasens, Jörg Altpeter, verabschiedet sich demnächst in den Ruhestand. Die RHEINPFALZ hat erfahren, wer die Schulleitung übernimmt.

Die Suche nach einem Nachfolger läuft schon seit vergangenem Jahr. Auf die Stellenausschreibung haben sich laut Schulaufsicht drei Personen beworben. Die Schulleiterstelle wird zum 1. Februar