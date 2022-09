Die südliche Hauptstraße soll durch eine geplante Neugestaltung eine deutliche Aufwertung erfahren. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität nachhaltig zu steigern. Dazu soll der Abschnitt zwischen Sandstraße und Pfarrgasse zur verkehrsberuhigten Zone werden.

Zugunsten einer Mixtur aus Spielflächen, Wasser und Grün rückt der Straßenraum bewusst in den Hintergrund, um den Erlebnischarakter zu betonen.

In Kürze beginnen die umfangreichen Bauarbeiten, die sich voraussichtlich bis Sommer 2024 hinziehen. Im Vorgriff auf die Neugestaltung sind komplexe Vorarbeiten im Untergrund notwendig, da die Hauptstraße mit einem dichten Netz unterschiedlicher Versorgungsstränge durchzogen ist, darunter auch der zentralen Fernwärmeleitung. Bevor die Stadtwerke mit deren Modernisierung beginnen können, müssen Kellergewölbe mit einem Gesamtvolumen von rund 130 Kubikmetern zurückgebaut und verfüllt werden. Die unterirdischen Anlagen sind zum Teil über 100 Jahre alt und ragen in den öffentlichen Verkehrsraum hinein. Bei Sondierungsarbeiten im Zuge der Planungen wurden die Keller im Frühjahr entdeckt. Rund 370 000 Euro kostet die Maßnahme, die aus Mitteln der Städtebauförderung bezuschusst wird.

Einschränkungen für Fußgänger und Verkehr

Aktuell wird die Baustelle eingerichtet. In der Folge kann es zu Einschränkungen für Fußgänger und den Andienungsverkehr kommen. Voraussichtlich ab 12. September ist die Durchfahrt in die südliche Hauptstraße für den Anlieferverkehr von der Sandstraße in die Pfarrgasse nicht mehr möglich. Die Ausfahrt kann ausschließlich über die Sandstraße erfolgen. Der Aufbruch der Fläche über den Gewölben hat auch Auswirkungen auf Büros, Praxen und Dienstleister im Moster-City-Haus. Der Zugang zum Gebäude ist während der Bauzeit überwiegend nur über das Parkhaus in der Schäferstraße möglich. Betroffen von den Einschränkungen sind auch die Filiale der Post und die DAK-Geschäftsstelle.