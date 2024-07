Die einspurige Verkehrsführung in der Arnulfstraße wird die Pirmasenser noch lange nerven. Wenn die Stadtwerke Mitte September mit ihren Arbeiten fertig sind, muss noch die Fahrbahndecke erneuert werden. Dann wird auch vollgesperrt.

Ende Juni wurde die Arnulfstraße in einer Fahrtrichtung gesperrt, was zu großen Umwegen für viele Autofahrer führt. Etliche halten sich nicht an die Sperrung, wie Bürgermeister Michael Maas bei einer Baustellenbesichtigung am Donnerstag bestätigte. Hier müsste die Sperrung an der Kreuzung zur Waisenhausstraße deutlicher gekennzeichnet werden und vielleicht auch Kontrollen durch die Polizei erfolgen. Während der Baustellenbesichtigung waren mehrere Autofahrer zu sehen, die verbotswidrig entgegen der erlaubten Fahrtrichtung unterwegs waren.

Die Arbeiten in der Arnulfstraße rechtfertigt Maas mit dem schlechten Zustand der Fahrbahndecke. Außerdem seien die Wasserleitungen marode, was Jürgen Pelzer, der bei den Stadtwerken für die Netze zuständig ist, nur bestätigen konnte. Die Wasserleitungen in der Arnulfstraße hätten ein gewisses Potenzial zum Bersten und müssten deshalb dringend erneuert werden. Bei der Gelegenheit werden gleich noch 20-Kilovolt-Stromkabel neu verlegt sowie ein kleines Stück des Gasnetzes erneuert. Zusammen mit den Stromkabeln werden zudem Datenkabel für die Firma Tegro unter die Erde geschafft.

Am teuersten sind die Wasserleitungen

Die Stadtwerke investieren 370.000 Euro für die neuen Leitungen zwischen Maximilian- und Waisenhausstraße. Am teuersten sind die Wasserleitungen, die inklusive mehrerer Hausanschlüsse 200.000 Euro kosten werden. Weitere 215.000 Euro werden für die Fahrbahndecke in dem Bereich investiert, kündigte Maas an. Der Unterbau sei noch in Ordnung und auch das Kanalnetz in dem Bereich, weshalb für die neue Fahrbahn nur die alte Deckschicht abgefräst werden müsse. Das will Jürgen Groß, Leiter Straßenbau in der Stadtverwaltung, bei einer weiterhin halbseitigen Fahrbahnsperrung erledigen. Für die Asphaltierung der neuen Deckschicht müsse jedoch die Fahrbahn vollgesperrt werden. Groß hofft, dass es bei einer zweitägigen Vollsperrung bleiben wird.