Die Baustelle Adlerstraße/Bitscher Straße kann nach Angaben der Stadtwerke wie geplant bis Ende der Woche beendet werden. Das bedeutet, dass der Verkehr ab Montag zu Schulbeginn wieder normal fließen kann. Wegen dringender Arbeiten am Gasnetz musste die Adlerstraße, Höhe Bitscher Straße, am Dienstag aufgegraben werden. Die Fahrbahn in Richtung Messplatz wurde deshalb vorläufig gesperrt.