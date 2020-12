Im Wald bei Eppenbrunn, in der Nähe des Eulenfelsens, hat ein Unbekannter eine größere Menge Bauschutt entsorgt. Die illegale Müllablagerung wurde laut Polizei am Mittwoch gegen 16 Uhr entdeckt. Der Schutt, unter anderem Betonsteine, lagen neben einem Waldweg. Die Stelle ist rund 450 bis 500 Meter von der Kreuzung der Landesstraßen 485 und 487 entfernt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der illegalen Müllentsorgung Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.