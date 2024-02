Mit 80 Ausstellern präsentiert sich von Freitag, 2. bis Sonntag, 4. Februar, die elfte Auflage des Bausalons in der Pirmasenser Messehalle 6a.

Beim Bausalon gibt es Neuheiten aus den Bereichen Bauen, Renovieren, Sanieren, Energie und Einrichtung zu sehen, doch zentrales Thema sind diesmal Wärmepumpen – wie man sie gegen Gasheizungen austauschen kann und auch wie man sie in Bestandsgebäuden nachrüstet.

Fester und zentraler Bestandteil des Bausalons ist wieder die Vortragsbühne, auf der an allen drei Tagen über Wärmepumpen in Bestandsgebäuden, Energieeffizienz, Schimmel und Einbruchschutz informiert wird.

Die Palette der Aussteller reicht diesmal von Reinigungssystemen über Wasserschaden-Sanierung und Küchen bis zu den Schwerpunkten Photovoltaik, Wärmepumpen und Heizsystemen mit Holz. Mehrere Bauunternehmen werden vor Ort sein und auch zwei Anbieter von Fertighäusern. Dazu kommen Spezialaussteller mit Massagesesseln, Fensterputzsystemen und Pollenschutz. Auch die Stadtwerke Pirmasens haben wie immer einen Messestand beim Bausalon - unter anderem um über Energiesparen zu informieren und um Ladeboxen für Elektroautos zu verkaufen.

Das kulinarische Angebot der Messe übernimmt der Caterer V-Zeit von Andreas Schütz, der bekannt ist durch den Betrieb des Biergartens im Strecktalpark. Und umrahmt sind die Fachthemen auch diesmal von einem breitgefächerten musikalischen Programm. Auf der großen Messebühne werden Lokalmatadoren wie The Gentle Jackets, Gerd und Mark Schlick, bekannt als Father & Son, sowie Michael Zobeley auftreten. Aus dem Saarland kommt die Formation Reset und auch die Jazzbrunch-Messe-Hausband New Orleans Garden ist wieder mit von der Partie.

Info

Der Bausalon wird am Freitag, 11 Uhr, von Bürgermeister Michael Maas eröffnet. Besucher erhalten am Freitag von 11 bis 12 Uhr freien Eintritt. An allen drei Messetagen ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet fünf Euro. Parkplätze finden sich auf dem unteren Messegelände.