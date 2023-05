Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schulbücher sind eine teure Angelegenheit. Deshalb gibt es in Rheinland-Pfalz seit einigen Jahren die Schulbuchausleihe. Die Stadt Pirmasens will die Ausgabe seit diesem Schuljahr umweltfreundlicher gestalten, indem sie die Bücher in Baumwolltaschen statt Plastiktüten ausgibt.

Die Stadt will den jährlichen Müll von bis zu 2700 Plastiktüten einsparen. Im Leihsystem sollen die Kinder und Jugendliche ihre Bücher mit den Stofftaschen nach Hause transportieren