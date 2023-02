Im Eingangsbereich des Neuffer am Park in der Luisenstraße sind für den kommenden Mittwoch, 22. Februar, Baumfällarbeiten geplant. Weil in diesem Bereich zwei Birken stehen, deren Stand- und Bruchsicherheit nach Auskunft der Stadtverwaltung nicht mehr gewährleistet sei, müssen sie gefällt werden. Die Baumfällarbeiten bringen Sperrungen und Umleitungen für Verkehrsteilnehmer mit sich.

Aufgrund der Arbeiten wird die Luisenstraße am Mittwoch auf Höhe der Hausnummer 66 bis zur Einfahrt Strobelallee für den Verkehr gesperrt. Fußgänger können die Sperrung einseitig passieren. Die Umleitung erfolgt über die Herzog- und die Orleanstraße.

Die Stadt betont, dass der Zugang zum Medical Center im Neuffer am Park auch während der Baumfällarbeiten gewährleistet ist.